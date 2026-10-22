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Από το 45-58 στο 64-60: Οι 52 βολές που πυροδότησαν την έρευνα για τους στημένους αγώνες!

ΓΗΠΕΔΟ

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Στο επίκεντρο της έρευνας για την υπόθεση των φερόμενων στημένων αγώνων βρίσκεται η αναμέτρηση σχολικού πρωταθλήματος στην Κύπρο!

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται ένας αγώνας σχολικού πρωταθλήματος στην Κύπρο, από τον οποίο φέρεται να ξεκίνησε η έρευνα για την υπόθεση των ύποπτων αναμετρήσεων στο ελληνικό μπάσκετ.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει αναταράξεις στον χώρο του αθλήματος, με τον πρόεδρο της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιο, και ακόμη πέντε πρόσωπα να έχουν συλληφθεί. Σύμφωνα με όσα μεταφέρθηκαν στην εκπομπή του Νίκου Ευαγγελάτου στο MEGA, οι αστυνομικές Αρχές εξετάζουν συνολικά 50 αγώνες, οι οποίοι φέρονται να παρουσιάζουν ενδείξεις χειραγώγησης.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται σε αναμέτρηση σχολικού πρωταθλήματος που διεξήχθη στην Κύπρο τον Μάρτιο του 2026, ανάμεσα σε ελληνικά σχολεία. Στον ημιτελικό συμμετείχε ομάδα νεαρών αθλητών του Προμηθέα από την Πάτρα, με αντίπαλο σύνολο από τη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρουσιάστηκαν, περίπου 12 λεπτά πριν από τη λήξη η ομάδα της Θεσσαλονίκης προηγούνταν με 58-45. Ωστόσο, στα τελευταία λεπτά καταλογίστηκαν συνολικά 52 ελεύθερες βολές υπέρ της ομάδας της Πάτρας, η οποία επικράτησε τελικά με 64-60.

Ενδεικτικό της εξέλιξης του αγώνα είναι το επιμέρους σκορ του τελευταίου λεπτού, το οποίο ήταν 19-2 υπέρ της ομάδας της Πάτρας. Η συγκεκριμένη ανατροπή αποτελεί ένα από τα στοιχεία που εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας.

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν, οι αγώνες του σχολικού πρωταθλήματος συνδέονται και με τη μοριοδότηση των μαθητών-αθλητών, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη σημασία στην υπόθεση. Οι υπόλοιπες αναμετρήσεις που ερευνώνται φέρεται να αφορούν και διοργανώσεις υψηλότερου επιπέδου.

sport-fm.gr

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