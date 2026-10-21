Κέρδισε την Τάρτου και πήρε δεύτερη νίκη στο FIBA Europe Cup η Πετρολίνα ΑΕΚ

Tη δεύτερη της νίκη, κι αυτή εντός έδρας, πέτυχε η Πετρολίνα ΑΕΚ στο FIBA Europe Cup, κερδίζοντας με 99-93 την εσθονική Τάρτου στο «Κίτιον», στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του 5ου ομίλου της διοργάνωσης.

Για την ομάδα της Λάρνακας ο Myles Tate πέτυχε 33 πόντους, 1 τρίποντο, 5 ριμπάουντ και 8 ασίστ, ενώ διψήφιο αριθμό πόντων είχαν επίσης οι Mucius (18), Durham (18) και McKinnis (16).

H Ταρτού πέτυχε τους πρώτους πόντους στον αγώνα με τρίποντο του Smith-McEwen (0-3), με την Πετρολίνα ΑΕΚ να παίρνει για πρώτη φορά προβάδισμα στο 4' με τρίποντο του Mucius (11-8), ενώ μερικά δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου με το δίποντο του Durham απέκτησε διαφορά με διψήφιο αριθμό πόντων (32-21).

Στο 12' με το τρίποντο του Βάρσου τις δυο ομάδες χώριζαν 16 πόντοι (41-25), διαφορά που έπεσε στα μισά στο 16' μετά τις δυο βολές του Paasoja (50-42). Στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου η απόσταση μεταξύ των δύο ομάδων ήταν έξι πόντοι (57-51), έπειτα από το καλάθι του Elsheikh λίγα δευτερόλεπτα πριν από την ολοκλήρωση της δεύτερης περιόδου.

Με την έναρξη του τρίτου δεκαλέπτου οι φιλοξενούμενοι με λέι απ του Paasoja πλησίασαν στους τέσσερις (57-53), με την ομάδα της Λάρνακας να κρατάει το προβάδισμά της και στο 23' να επαναφέρει τη διαφορά σε διψήφιο νούμερο (67-56) μετά το δίποντο του Γιανναρά. Στο 29' με το καλάθι του Tate δόθηκε προβάδισμα εννέα πόντων στην Πετρολίνα ΑΕΚ (79-70), για να κλείσει το τρίτο δεκάλεπτο με βολή από τον Rosenthal (79-71).

Στο τέταρτο δεκάλεπτο οι Εσθονοί προσπάθησαν να πιέσουν για την ανατροπή, μείωσαν στους τρεις στο 32' με τις δυο βολές του Palek (81-78) και στους δύο (86-84) με το τρίποντο του Paasoja πεντέμιση λεπτά πριν από το τέλος, όμως οι κιτρινοπράσινοι πέτυχαν να μην κρατηθούν μπροστά στο σκορ έπειτα από δυο καλάθια από τους McKinnis και Tate (90-84).

Εν τέλει πήρε το ροζ φύλλο με τελικό σκορ 99-93, όπως διαμορφώθηκε μετά τις δυο βολές του Tate για την Πετρολίνα ΑΕΚ κι ακολούθως το δίποντο του Maidoh για την Ταρτού.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤA: 32-21, 57-51, 79-71, 99-93

Πετρολίνα ΑΕΚ (Χριστόφορος Λειβαδιώτης): Μucius 18 (3), Παυλίδης, Γιανναράς 6, Βάρσος 6 (2), Durham 18 (1), Tate 26 (1), Μάρκου 3 (1), ΜcKinnis 16, Hunt 6

Tartu (Aivar Kuusmaa): Rosenthal 4 (1), Valge 5 (1), Hint 1, Maidoh 5, Smith-McEwen 22 (3), Palek 22 (4), Andre 4, Elsheikh 12, Paasoja 18 (4)