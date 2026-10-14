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Επέστρεψε από διαφορά 24 πόντων, όμως λύγισε στο τέλος η Πετρολίνα ΑΕΚ

ΓΗΠΕΔΟ

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Δέχθηκε την πρώτη της ήττα στο φετινό FIBA Europe Cup η ομάδα της Λάρνακας

Τα έδωσε όλα η Πετρολίνα ΑΕΚ στην Πολωνία απέναντι στην Ντζίκι Βαρσοβίας, επιστρέφοντας από διαφορά 24 πόντων, όμως εν τέλει ηττήθηκε με 94-80, και δέχθηκε την πρώτη της ήττα στον πέμπτο όμιλο του FIBA Europe Cup, στον αγώνα της δεύτερης αγωνιστικής της διοργάνωσης.

Οι πρώτοι πόντοι στο παιχνίδι ήταν για λογαριασμό της Πετρολίνα ΑΕΚ μετά το καλάθι του Tate, με την Ντζίκι να παίρνει πρώτη φορά προβάδισμα στο 3' με το δίποντο του Girard. Στο 7' το τρίποντο του Adetukasi έφερε τη διαφορά σε διψήφιο αριθμό (19-8), ενώ στο τέλος της πρώτης περιόδου τις δυο ομάδες χώριζαν 15 πόντοι (29-14) μετά το καλάθι του McKinnis.

Στο ξεκίνημα του δεύτερου δεκαλέπτου οι γηπεδούχοι πέτυχαν δύο τρίποντα, πρώτα με τον Aleksandrowicz κι έπειτα με τον Luke (35-14), με τη διαφορά στα μέσα της περιόδου να φθάνει τους 24 πόντους (42-18) μετά από καλάθι του Osunniyi. Στο υπόλοιπο του δεύτερου δεκαλέπτου η ομάδα της Λάρνακας αντέδρασε και ψαλίδισε τη διαφορά μειώνοντας σε 48-34, το σκορ του πρώτου ημιχρόνου όπως διαμορφώθηκε μετά τις βολές του Durham δευτερόλεπτα πριν από το τέλος της δεύτερης περιόδου.

H αντεπίθεση της Πετρολίνα ΑΕΚ συνεχίστηκε και στην έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου και με σερί έξι πόντων που ολοκληρώθηκε με το δίποντο του Mucius μετά από ενάμιση λεπτό στην τρίτη περίοδο έριξε τη διαφορά σε μονοψήφιο αριθμό (48-40). To ψαλίδισμα συνεχίστηκε και στο 28' η κυπριακή ομάδα πλησίασε στον έναν πόντο μετά το καλάθι του Mucius (61-60), για να ακολουθήσει τρίποντο του Luke (64-60).

Πετυχαίνοντας τους πρώτους πόντους του τέταρτου δεκαλέπτου, με τις δυο βολές του Tate στο 31' η Πετρολίνα ΑΕΚ πέρασε μπροστά (65-67), όμως οι γηπεδούχοι έφτιαξαν στη συνέχεια σερί εφτά πόντων και στο 33' με το τρίποντο του Kaminski προηγούνταν με 72-67.

Στο 38' η διαφορά ήταν μόλις στους δύο πόντους (82-80) μετά το καλάθι του McKinnis, με τους γηπεδούχους να πετυχαίνουν δύο τρίποντα στη συνέχεια με τους Girard και Krasuski (88-80), ενώ ακολούθησαν άλλοι έξι πόντοι για να κλείσει το παιχνίδι με τελικό σκορ 94-80.

TA ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 29-14, 48-34, 64-60, 94-80

Dziki Warszawa

Luke 6 (2), Ashton 10 (1), Girard 16 (3), Aleksandrowicz 5 (1), Kempa 5, Kaminski 15 (4), Jackson 14 (1), Krasuski 6 (1), Adetukasi 3 (1), Osunniyi 8, Frackiewicz 6

Πετρολίνα ΑΕΚ (Χριστόφορος Λειβαδιώτης)

Diggs 2, Mucius 18 (1), Γιανναράς, Βάρσος 2, Durham 15 (2), Tate 15, Mάρκου, McKinnis 20, Hunt 8

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ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑΚυπροςΑΕΚ

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