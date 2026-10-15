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Η Παρί «δίκασε» τη Σίτι στο «Etihad»

ΓΗΠΕΔΟ

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Όλα τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής.

Απίθανες ανατροπές, πολλά γκολ και πολλούς διαφορετικούς πρωταγωνιστές περιελάμβανε το δεύτερο «πιάτο» της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League, όπου ξεχώρισε βεβαίως η μοναδική «παράσταση» της Παρί Σεν Ζερμέν επί της Μάντσεστερ Σίτι στο «Etihad» και το εμφατικό 4-2 των δις πρωταθλητών Ευρώπης. Την ίδια ώρα η Ρεάλ Μαδρίτης «γύρισε» απ' την «κόλαση» του 3-1 και σε 8 λεπτά νίκησε με 4-3 τη Ρόμα στο «Olimpico», ενώ η Άστον Βίλα διέσυρε τη Φενερμπαχτσέ με το εντυπωσιακό 6-0.

Στο Μάντσεστερ η Παρί έβαλε «σφραγίδα» πρωταθλήτριας Ευρώπης «δικάζοντας» ποδοσφαιρικά τη Σίτι με απίστευτη εμφάνιση απ' τους Ντουέ και Ντεμπελέ και θα μπορούσε να έχει σημειώσει ακόμη πιο ευρύ σκορ, χάνοντας αμέτρητες ευκαιρίες και πέναλτι με τον Φεράν Τόρες στο 90'.

Στη Ρώμη, η Ρεάλ Μαδρίτης στην 100ή συμμετοχή του Κιλιάν Μπαπέ στο Champions League (κατέρριψε το ρεκόρ του νεότερου παίκτη που έφτασε τριψήφιο αριθμό, που είχε μέχρι πρότινος ο Λιονέλ Μέσι) βρέθηκε με την πλάτη στον... τοίχο απ' τα γκολ του Μάλεν στο δεύτερο ημίχρονο, όμως στο τελευταίο δεκάλεπτο έκανε «πάρτι» και με τρία γκολ σε 8 λεπτά έφερε τα πάνω κάτω, παίρνοντας τη νίκη χάρις στο τέρμα του Ρούντιγκερ στο 90'. Στο 81ο λεπτό πέρασε αλλαγή στο γήπεδο για τη Ρόμα ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης.

Μεγάλη βραδιά για τον Κώστα Τσιμίκα η σημερινή, καθώς στον υπ΄αριθμόν 120 αγώνα της καριέρας του στη Λίβερπουλ, φόρεσε το περιβραχιόνιο του αρχηγού! Ένας Έλληνας, «captain» μίας από τις ιστορικότερες ομάδες του κόσμου και η συγκυρία στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, καθώς οι Reds διέλυσαν 6-3 τη ΛΑΣΚ στην Αυστρία. Μάλιστα ο Greek Scouser είχε συμμετοχή στο πρώτο γκολ της ομάδας του, περνώντας την ασίστ στον Αραούχο, ενώ χατ-τρικ πέτυχε Μπράντλεϊ Μπαρκολά.

Ο έτερος Έλληνας της... βραδιάς, ο Τάσος Δουβίκας, μπήκε στο 61΄ του αγώνα της Κόμο εναντίον της Φέγενορντ, για αλλάξει τη ροή των πραγμάτων. Όμως η ομάδα του ηττήθηκε 3-2 στο Ρότερνταμ, με τον ίδιο να μειώνει στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων και να διαμορφώνει το τελικό σκορ.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 2ης αγωνιστικής στη League Phase του Champions League:

Λανς (Γαλλία) - Σπόρτινγκ Λ. (Πορτογαλία)                0-2
(22' Σουάρες, 74' Ντουμπιά)
Σαμπάχ (Αζερμπαϊτζάν) - Σλάβια Πράγας (Τσεχία)           2-0
(49' Πάρις, 88' Μίκελς)
Ίντερ (Ιταλία) - Κλαμπ Μπριζ (Βέλγιο)                    3-4
(44',81' Μαρτίνες, 90'+4 Μπονι - 30'πέν,63',74' Τρεσόλντι, 87' Βερμάντ)         
Άρσεναλ (Αγγλία) - Λιλ (Γαλλία)                          3-0
(64' Τίμπερ, 67' Έζε, 71' Σάκα)
Ατλέτικο (Ισπανία) - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Αγγλία)     2-0
(1' Μπάριος, 79' Λούκμαν)  
Λειψία (Γερμανία) - Αϊντχόφεν (Ολλανδία)                 1-0
(75' Γκρούντα)
Βιγιαρεάλ (Ισπανία) - Νάπολι (Ιταλία)                    3-1
(23' Μικαουτάτζε, 26' Μουρίνο, 86' Ολουβασέγι - 8' Ραχμάνι)                  
Γαλατάσαραϊ (Τουρκία) - Μπαρτσελόνα (Ισπανία)            1-4
(28' Μπατράκοφ - 43' Κανσέλο, 50' Φερμίν, 53' Γκόρντον, 65' Αντεγέμι)
Βίκινγκ (Νορβηγία) - Μπάγερν (Γερμανία)                  3-3
(2' Στένσνες, 38' Κρίστιανσεν, 90' Χάουγκεν  - 54' πέν,60' Κέιν, 71' Ντίας)              
Φέγενορντ (Ολλανδία) - Κόμο (Ιταλία)                     3-2
(20΄ Ζέχιελ, 52΄ Χατζ Μούσα, 82΄αυτ. Σάντσεθ - 18΄ Ντιαό, 90+3΄ Δουβίκας)
ΛΑΣΚ Λιντς (Αυστρία) - Λίβερπουλ (Αγγλία)                3-6
(63΄ Λιούμπιτσιτς, 74΄, 79΄ Φλέκερ - 22΄ Αραούχο, 24΄, 37΄,66΄ Μπαρκολά, 56΄ Φριμπόνγκ, 72΄ Κούμας)
Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία) - Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία)      2-4
(53', 75' Χάαλαντ - 13' Ντουέ, 16' Ντεμπελέ, 32' Βιτίνια, 62' Ακλιούς)
Ρόμα (Ιταλία) - Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)                  3-4
(20' Ντε Ρουν, 51', 57' Μάλεν - 25' Μπαπέ, 83' Εσπί, 85' Έντρικ, 90' Ρούντιγκερ)
Άστον Βίλα (Αγγλία) - Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)             6-0
(12' Μανζάμπι, 31', 39' Τζάκσον, 68' πέν., 73' Μπάρκλεϊ, 90' Έιμπραχαμ)
Μπέτις (Ισπανία) - Πόρτο (Πορτογαλία)                    3-2
(47' Εζαλζουλί, 74' Ερνάντες, 83' πέν. Ίσκο - 53' Βέιγκα, 61' Σαμού)
Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία) - Ντόρτμουντ (Γερμανία)         1-0
(52' Σόιβολντ)
Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία) - ΑΕΚ (Ελλάδα)                3-1 
(34' πέν. Πεντρίνιο, 80' Βινίσιους Τομπίας, 86' Μεντόσα - 28' Μάγερ)
Σλόβαν Μπρατισλάβας (Σλοβακία) - Στουτγκάρδη (Γερμανία)  0-3
(29' Ούνταβ, 65' αυτ. Κρουζ, 90' Ντεμίροβιτς)

 

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