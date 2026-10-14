Ευρωπαϊκές υποχρεώσεις για τρεις!

Η Πετρολίνα ΑΕΚ και ο Κεραυνός, μετά τις εντός έδρας νίκες τους επί των Βίρτσμπουργκ (73-65) και Πάρνου (88-70) αντίστοιχα, θα επιδιώξουν στη δεύτερη αγωνιστική της διοργάνωσης, να προσθέσουν και διπλό στον απολογισμό τους. Η ομάδα της Λάρνακας, η οποία συμμετέχει στον πέμπτο όμιλο, θα παίξει στις 20:00 στην Πολωνία απέναντι στην Ντζίκι Βαρσοβίας, η οποία επίσης ψάχνει τη δεύτερη σερί επιτυχία της, καθώς στην πρεμιέρα είχε πάρει διπλό επί της Τάρτου στην Εσθονία (76-103). Το συγκρότημα του Στροβόλου θα κυνηγήσει το δεύτερο ροζ φύλλο στη Σλοβακία, αντιμετωπίζοντας για τον τέταρτο όμιλο, την Νίτρα Μπλου Γουίνγκς που στην πρώτη αγωνιστική είχε χάσει στην Πολωνία από την Κινγκ Στσέτσιν (88-81). Σήμερα, στις 20:00, δίνει και η ομάδα γυναικών της ΑΕΛ τον πρώτο της αγώνα στο FIBA EuroCup γυναικών, αντιμετωπίζοντας στην Τσεχία την Ζαμπίνυ Μπρνο.