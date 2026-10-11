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Κέρδισε τον χώρο του ο Κύπριος προπονητής!

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΥ

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Μία ιστορική βραδιά, απόδειξη για τις δυνατότητες του Κύπριου προπονητή - Γράφει ο Στέλιος Στέλιου

Προ ημερών μπήκαν στην ευρωπαϊκή μάχη τρεις κυπριακές ομάδες καλαθόσφαιρας, η TRIA EKA AEΛ στη European North Basketball League, η Πετρολίνα ΑΕΚ που είχε αγωνιστεί στο Βasketball Champions League και συνεχίζει στο FIBA Europe Cup, διοργάνωση στην οποία συμμετέχει και ο Κεραυνός. Πήραν ροζ φύλλα στην πρεμιέρα τους και οι τρεις, όμως αυτό που κέρδισε τις περισσότερες εντυπώσεις ήταν η παρουσία Κύπριων προπονητών και στις τρεις ομάδες. Σαφώς πρόκειται για ένα επίτευγμα, δεδομένου της ξενομανίας που επικρατεί, όχι μόνο στην καλαθόσφαιρα αλλά γενικότερα στα ομαδικά αθλήματα στην Κύπρο.

Κι όμως, αποδείχθηκε ότι ο Κύπριος προπονητής στην καλαθόσφαιρα απέκτησε τη θέση που του αξίζει στο άθλημα! Οι τρεις προαναφερθέντες μάλιστα το πράττουν σε ομάδες που διαχρονικά έχουν υψηλές βλέψεις και διεκδικούν τους τίτλους και τις ευρωπαϊκές διακρίσεις.

Η Κάλια Παπαδοπούλου, έχοντας πλέον από πέρσι και την «ετικέτα» της πρώτης γυναίκας στην Ευρώπη που οδήγησε αντρική ομάδα σε κατάκτηση εγχώριου τίτλου (σ.σ. η TRIA EKA AΕΛ πήρε το Κύπελλο), έβαλε άλλο ένα παράσημο στην ιστορία των γαλαζοκιτρίνων οδηγώντας τους σε εκτός έδρας νίκη, την πρώτη κυπριακής ομάδας στο ΕΝΒL, απέναντι στη Σπαρτάκ Πλέβεν από τη Βουλγαρία.

Ο Βασίλης Κούνας, με προϊστορία ως βοηθός για πολλά χρόνια στον Κεραυνό με τον οποίο σε ρόλο υπηρεσιακού πήρε το Κύπελλο 2022, πλέον οδηγεί τους ερυθροκίτρινους ως πρώτος προπονητής και στο ντεμπούτο του σε ευρωπαϊκό αγώνα, η ομάδα του Στροβόλου νίκησε εντός την εσθονική Πάρνου.

«Μπαρουτοκαπνισμένος» ο τρίτος της παρέας, ο Χριστόφορος Λειβαδιώτης, έγραψε άλλη μία ιστορική βραδιά με την Πετρολίνα ΑΕΚ, η οποία πέτυχε, παίζοντας εντός έδρας με τη Βίρτσμπουργκ, τη δεύτερη επιτυχία των κιτρινοπράσινων στην ιστορία τους απέναντι σε ομάδα από τη Γερμανία.

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