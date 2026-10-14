Σκληρή στάση Ολυμπιακού για Ντόρσεϊ: Εκτός αποστολής για Μπαρτσελόνα, επιστρέφει Αθήνα και καλείται σε απολογία

Άμεση ήταν η αντίδραση της ΚΑΕ Ολυμπιακός στη δυσαρέσκεια που εξέφρασε δημόσια ο Τάιλερ Ντόρσεϊ κάνοντας αναφορές στον περιορισμό του ρόλου του αλλά και στο θέμα του συμβολαίου του.

Όπως ενημέρωσαν οι «ερυθρόλευκοι», ο 30χρονος σούτινγκ γκαρντ έμεινε εκτός αποστολής για την αναμέτρηση της Παρασκευής με την Μπαρτσελόνα στη Βαρκελώνη και μάλιστα θα επιστρέψει άμεσα στην Αθήνα. Μάλιστα, ο παίκτης θα κληθεί σε απολογία, όχι μόνο για την ανάρτηση που έκανε, αλλά και για κάποια άλλα περιστατικά.

Υπενθυμίζεται πως ο Ντόρσεϊ έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι, αλλά μετά τη δημόσια ρήξη ανάμεσα στις δύο πλευρές, κανείς δεν μπορεί να πει με σιγουριά τι θα συμβεί με την περίπτωσή του.

Η ενημέρωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός αναφέρει:

«Η ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ενημερώνει ότι ο καλαθοσφαιριστής Tyler Dorsey τέθηκε εκτός αποστολής για την αναμέτρηση με την Μπαρτσελόνα και θα επιστρέψει άμεσα στην Αθήνα».

Ο Ντόρσεϊ με γραπτό σχόλιό του στο Instagram σε εκπομπή του Triple Threat με τους Μονέκε και Μπλόσομγκεϊμ σχολίασε: «Αν αυτό που κάνω μπορεί να αναπληρωθεί, γιατί δεν προχωρούν απλώς στο να με διώξουν τώρα, ειδικά αν δεν θέλουν να με πληρώσουν; Γιατί να χάνουμε χρόνο και να δημιουργούμε δράμα; Γιατί το προπονητικό επιτελείο φοβάται; Ας το μάθουμε! Ο χρόνος συμμετοχής μου μειώθηκε από το πουθενά. Αλλά δεν υπάρχει λόγος να τα αποκαλύψω όλα τώρα. Θα αποκαλυφθεί η αλήθεια για το πώς μου έχουν φερθεί εδώ. Δεν είναι όλα όπως φαίνονται απ' έξω!».

Ο διεθνής άσος είχε μεγάλη συμβολή στην περσινή σεζόν του Ολυμπιακού με 15,9 πόντους, 2,6 ασίστ και 2,3 ριμπάουντ σε 25:10 συμμετοχής κατά μέσο όρο στην Ευρωλίγκα. Φέτος, με την άφιξη Μοντέρο και ΜακΙντάιρ, έχει 12,6 πόντους, 1,6 ριμπάουντ και 1,4 ασίστ σε 18:26 ανά αγώνα.