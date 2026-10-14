Ξέσπασε στην Μπεσίκτας με πλουραλισμό και 100άρα η Χάποελ πριν τον Παναθηναϊκό

Η Χάποελ Τελ Αβίβ άφησε πίσω της την ήττα της προηγούμενης αγωνιστικής και επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα, επικρατώντας με το ευρύ 100-82 της Μπεσίκτας στη Σόφια, για την 5η αγωνιστική της Ευρωλίγκας.

Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη ανέβηκε στο 3-2, συνεχίζοντας το μοτίβο των εναλλάξ αποτελεσμάτων που τη συνοδεύει στο ξεκίνημα της σεζόν. Από την άλλη, η τουρκική ομάδα υποχώρησε στο 2-3, πληρώνοντας κυρίως την αδυναμία της να ακολουθήσει τον επιθετικό ρυθμό των γηπεδούχων.

Η Χάποελ έβαλε τις βάσεις για τη νίκη από το τρίτο δεκάλεπτο, όταν με επί μέρους σκορ 32-16 ξέφυγε στο σκορ και απέκτησε σημαντικό προβάδισμα, το οποίο διατήρησε μέχρι το τέλος, παρά την προσπάθεια της Μπεσίκτας να αντιδράσει στην τέταρτη περίοδο.

Πλουραλισμό είχαν οι γηπεδούχοι, με πέντε διψήφιους σκόρερ. Ο Ζακ ΛεΝτέι ήταν ο κορυφαίος με 15 πόντους και 22 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης, ενώ από 16 πόντους σημείωσαν οι Ελάιζα Μπράιαντ και Βασίλιε Μίτσιτς και από 15 ο Αμίρ Κόφι και ο Αντόνιο Μπλέικνι. Για την Μπεσίκτας, ο Άντε Ζίζιτς ξεχώρισε με 17 πόντους και 28 μονάδες αξιολόγησης, ενώ ο Γιουτζίν Ομορούγι πρόσθεσε 12 πόντους.

Στην επόμενη (6η) αγωνιστική, η Χάποελ θα έρθει στην Αθήνα για το ματς με τον Παναθηναϊκό στο Telekom Center (16/10, 21:15), ενώ η Μπεσίκτας θα παίξει εντός έδρας με την Μπάγερν Μονάχου (16/10, 20:00).

Τα δεκάλεπτα: 22-18, 43-39, 75-55, 100-82.