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«Πράσινη» καταιγίδα στο «Αλφαμέγα»: Ο Άρης… έβρεξε γκολ και πέταξε στους «16»!

ΓΗΠΕΔΟ

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Ήταν το φαβορί και το επιβεβαίωσε ο Άρης.

Όμορφα και απλά ο Άρης πέταξε στους «16» του κυπέλλου! Οι πράσινοι επικράτησαν με 4-0 του Εθνικού Άχνας στο «Αλφαμέγα», για την πρώτη φάση της διοργάνωσης και κλείδωσαν θέση στην επόμενη φάση.

Σκόρερ για την «Ελαφρά Ταξιαρχία» οι Λέμπι (10’), Παζέ (37’), Βέρτον (58’) και Χαραλάμπους (86’).

Εμφανώς καλύτεροι οι γηπεδούχοι, υπερτερούσαν, όπως άλλωστε αναμενόταν, σε ποιότητα και έφτασαν σε αυτή την άνετη επικράτηση.

ΑΡΗΣ: Β. Άλβες, Λέλε, Σαρφό, Κορέια (76′ Σανέ), Λέμπι, Γιαγκό, Φόλια (67′ Γκαλιάτα), Καλούλου, Παζέ (67′ Τζιάνις), Παναγιώτου (46′ Χαραλάμπους), Βέρτον (Γκάουσταντ 81′).

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ: Τούμπας, Παρλάτας, Μιχαηλίδης, Φίλιο (46′ Πασιαρδής), Κουμπαρή (76′ Άδωνη), Γκονσάλβες, Κουσιάππα, Παουλίνιο (46′ Ισμαήλ), Αλάτζε (60′ Χριστάκη), Γιάλλουρος (46′ Μπαστιάνος), Περδίος.

ΣΚΟΡΕΡ: 10’ Λέμπι, 37’ Παζέ, 58’ Βέρτον, 86' Χαραλάμπους

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Λιοτατής Νικόλας

ΣΚΟΡΕΡ: 10’ Λέμπι, 37’ Παζέ, 58’ Βέρτον

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Αλάτζε, Κουσιάππας

Α' Βοηθός: Ευαγόρου Ευαγόρας

Β' Βοηθός: Ευαγγελίδης Σάββας

4ος Διαιτητής: Λουκά Μιχάλης

VAR: Φωτίου Κωνσταντίνος

AVAR: Τσαμπαλάς Ανδρέας

Παρατηρητής: Σκαπούλλης Χαράλαμπος

 

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