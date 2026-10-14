Εντυπωσιακή νίκη του Κεραυνού μέσα στην έδρα της Nitra Blue Wings!

Στις δυο νίκες μετά από ισάριθμες αναμετρήσεις για τον 4ο όμιλο του FIBA Europe Cup έφθασε απόψε ο Κεραυνός, καθώς κέρδισε μέσα στην έδρα της Nitra Blue Wings την ομάδα της Σλοβακίας με 88-78.

Έτσι λοιπόν ο Κεραυνός, αν και ακόμα υπάρχουν οκτώ αναμετρήσεις για τον όμιλο δείχνει αποφασισμένος να φθάσει στην πρόκριση για την επόμενη φάση.

Ο Κεραυνός έφθασε σε μιαν δίκαιη επικράτηση βάση της εικόνας που είχε η αναμέτρηση, καθώς στη μεγαλύτερη διάρκεια της ήταν μπροστά και παρότι οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν (63-63) στο τέλος της 3ης περιόδου, είχαν το σθένος για να ανακτήσουν το προβάδισμα κατά την καθοριστική 4η περίοδο και έτσι να φθάσουν στη νίκη.

Κορυφαίος για τον Κεραυνό ήταν ο Givance (18 πόντοι – 25 βαθμοί).

Σε γρήγορους ρυθμούς εξελίχθηκε η 1η περίοδος με τους γηπεδούχους να αποκτούν ένα αρχικό προβάδισμα με 12-7, απέναντι σε έναν Κεραυνό που έπρεπε να βελτίωνε την άμυνα του.

Οι Σλοβάκοι κρατούσαν ένα συνεχόμενο προβάδισμα, αν και ο Κεραυνός λίγο πριν το 6`, μείωσε σε 14-13.

Λίγο αργότερα ο Κεραυνός προσπέρασε με 16-14, όντας βελτιωμένος στην άμυνα.

Ως την ολοκλήρωση της 1ης περιόδου οι δυο ομάδες συμβάδιζαν και ενώ στο 10`, ο Κεραυνός προηγήθηκε με 23-21!

Παραμένοντας βελτιωμένος στην άμυνα, αλλά και με ακόμα καλύτερες επιλογές στην επίθεση ο Κεραυνός άνοιξε τη διαφορά στους 7, όταν στο 14` προηγήθηκε με 34-27.

Συνεχίζοντας να είναι απόλυτα προσηλωμένοι οι καλαθοσφαιριστές του Κεραυνού άνοιξαν τη διαφορά στο +12, όταν προηγήθηκαν με 40-28.

Όμως στα επόμενα χρονικά σημεία η δημιούργησε ένα σερί 9-2 και έτσι μείωσε σε 42-37, αλλά στο 20`, ο Κεραυνός προηγήθηκε με 45-37.

Στα αρχικά χρονικά σημεία της 3ης περιόδου ο Κεραυνός κρατούσε ένα σταθερό προβάδισμα μεταξύ 5 και 7 πόντων, αναχαιτίζοντας όλες τις προσπάθειες αντεπίθεσης των γηπεδούχων.

Όμως η συνεχίζοντας να είναι πιεστική στην άμυνα, κατάφερε να ρίξει τη διαφορά στο τρίποντο (63-60) ενώ λίγο πριν το 30`, ισοφάρισε σε 63-63.

Με αυτό το αποτέλεσμα έκλεισε η 3η περίοδος και έτσι η 4η, αναμενόταν με αρκετό ενδιαφέρον.

Στις αρχές της 4ης περιόδου με 6-0 σερί, ο Κεραυνός προηγήθηκε με 69-63, δείχνοντας αποφασισμένος να φθάσει στη νίκη! Λίγο μετά η γηπεδούχος μείωσε σε 70-69 και πλέον η αγωνία ανέβαινε στο κατακόρυφο… Οι πιεστικές άμυνες ήταν το κυρίαρχο αγωνιστικό στοιχείο…

Στο 37`, ο Κεραυνός προηγήθηκε με 74-69 και ήταν κοντά στη νίκη!

Μια νίκη που τελικά δεν την άφησε να του ξεφύγει, καθώς κράτησε το προβάδισμα παρά την πίεση των αντιπάλων του και κέρδισε τελικά με 88-78.

Έτσι ο Κεραυνός, έφθασε στις δυο νίκες μετά από ισάριθμες αναμετρήσεις στον 4ο όμιλο του FIBA Europe Cup!

Δεκάλεπτα: 21-23, 37-45, 63-63, 78-88.

Nitra Blue Wings (Martin Blaho): Ikpe 8 (1), Bonner 14 (3), Adley 2, Kovacik 16 (2), Sattford 15 (3), Simko 5 (1), Fusek 9 (2), Urban 5 (1), Ingraham 4, Asman.

Κεραυνός (Βασίλης Κούνας): Givance 18 (2), Πασιαλής 6, Μιχαήλ 4, Στυλιανού 6 (2), Τίγκας 2, Flowers 8, Allen 18 (3), Crockett 13, Grimes 13.