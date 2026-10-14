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Aποδείχθηκε το βάθος στον πάγκο!

ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ

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Ήταν η τρίτη διαδοχική εντός έδρας νίκη της ΑΕΚ επί της ομάδας της Αραδίππου

Το βάθος της ΑΕΚ έδωσε τελικά τη λύση στο ματς με την Ομόνοια Αραδίππου και η ομάδα της Λάρνακας απέφυγε το κάζο έστω και στο παρά πέντε. Ο Μράμπτι σέρβιρε την ασίστ και ο Αντερέγκεν εκτέλεσε. Και οι δύο είχαν μπει ως αλλαγή στο παιχνίδι. Ο πρώτος στο 60' και ο δεύτερος στο 84'. Ενδεχομένως η είσοδος του Αργεντινού φορ θα έπρεπε να είχε γίνει νωρίτερα. Ήταν η τρίτη διαδοχική εντός έδρας νίκη της ΑΕΚ επί της ομάδας της Αραδίππου, από τότε που τα «περιστέρια» επέστρεψαν στη μεγάλη κατηγορία, με το ίδιο σκορ (1-0), ενδεικτικό των πολλών δυσκολιών που βάζει η Ομόνοια στην ΑΕΚ, όποτε την αντιμετωπίζει στην «Αρένα».

Όπως και στις προηγούμενες δύο σεζόν, έτσι και στον αγώνα της Δευτέρας, η ΑΕΚ έφτυσε αίμα μέχρι να κάμψει την αντίσταση της εξαιρετικά στημένης, μεσοαμυντικά, Ομόνοιας Αρ. Ειδικά στο πρώτο 45λεπτο, οι κιτρινοπράσινοι δεν μπόρεσαν να απειλήσουν σχεδόν καθόλου. Με τα δύο εξτρέμ (Ιβάνοβιτς, Λαγιούνι) εκτός εξίσωσης, άρα χωρίς καλή ανάπτυξη από τ’ άκρα, ήταν αδύνατο για τους παίκτες του Σεγιές να βρουν χώρους από τον κεντρικό άξονα, όπου οι άψογοι τακτικά φιλοξενούμενοι είχαν «πολυκοσμία» και αμύνονταν σθεναρά.

Τα πράγματα άλλαξαν στην επανάληψη. Η ΑΕΚ έβαλε περισσότερη ένταση στο παιχνίδι της κι έγινε πιο πιεστική. Σ’ αυτό συνέβαλε και το ανέβασμα του Λαγιούνι, ο οποίος παρουσιάστηκε «άλλος παίκτης» σ’ αυτό το διάστημα, προκαλώντας πολλά ρήγματα στην αριστερή πλευρά της άμυνας της Ομόνοιας Αρ. Παράλληλα, η είσοδος του Μράμπτι, ενός καθαρόαιμου επιτελικού μέσου, σουλούπωσε αρκετά το παιχνίδι της ΑΕΚ, η οποία στο πρώτο μέρος έδειχνε βραχυκυκλωμένη, παίζοντας επί της ουσίας με δύο εξάρια (Κέλερ, Λέδες) κι ένα 8άρι (Ρέπας). Γενικά, οι αλλαγές του Ρούμπεν Σεγιές στο δεύτερο μέρος έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη βελτίωση της ομάδας και στην κατάκτηση της νίκης.

Η ΑΕΚ επιβραβεύτηκε για την υπομονή που είχε στο παιχνίδι της και για το γεγονός ότι δεν τα παράτησε, ούτε πτοήθηκε από το χαμένο πέναλτι του Μιλίτσεβιτς. Επιτέλους, ο Αντερέγκεν αρχίζει να γίνεται κομβικός, σκοράροντας για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι πρωταθλήματος. Όσον αφορά τον Μράμπτι, αναδεικνύεται σε… «μίστερ ασίστ» για την ομάδα της Λάρνακας, μετρώντας τρεις στα τελευταία ισάριθμα ματς.

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