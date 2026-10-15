Λύγισε από την κούραση η ΑΕΚ

Την πρώτη της ήττα μετά από 11 αγώνες σε Ελλάδα και Ευρώπη γνώρισε η ΑΕΚ. Στη 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League, οι πρωταθλητές έχασαν 3-1 από τη Σαχτάρ Ντόνετσκ στο ουδέτερο «Στάμφορντ Μπριτζ» του Λονδίνου. Η Ένωση προηγήθηκε με τον Λόβρεν στο 28΄, όμως οι Ουκρανοί «απάντησαν» με τους Πεντρίνιο (34΄πεν.), Βινίσιους (81΄), Μεντόσα (86΄) και έφτασαν τους 4 βαθμούς στη διοργάνωση. Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την Μάντσεστερ Σίτι την προσεχή Τρίτη (20/10) στο «Έτιχαντ».

Λίγο έλειψε και η ΑΕΚ θα ξεκινούσε με γκολ από τα... αποδυτήρια. Στη συμπλήρωση των πρώτων 90 δευτερολέπτων, από κόρνερ που εκτέλεσε ο Λόβρεν, ο Μουκουντί σηκώθηκε αμαρκάριστος στην «καρδιά» της ουκρανικής άμυνας και με κεφαλιά έστειλε τη μπάλα στο δοκάρι! Στο 10΄ ο Μπρινιόλι απέκρουσε το σουτ του Άλίσον και στο 28΄ η Ένωση άνοιξε το σκορ. Από εκπληκτική ενέργεια του Σταύρου Πήλιου και ασίστ στον Λόβρεν, ο Κροάτης έγραψε το 0-1.

Οι -τυπικά- γηπεδούχοι απάντησαν άμεσα όταν ο Ρέλβας ανέτρεψε τον Άλισον στην περιοχή. Πέναλτι που καταλόγισε ο Κάβανα μετά από υπόδειξη του VAR και αξιοποίησε ο Πεντρίνιο στο 34΄. Λίγο αργότερα, στο 38΄, οι Ουκρανοί ισοφάρισαν και τα... δοκάρια, όταν ο Ενρίκε έβγαλε σέντρα-σουτ από αριστερά, ο Μπριονιόλι κατάλαβε την πορεία της μπάλας και την άγγιξε όσο χρειαζόταν για να τη στείλει στην οριζόντια δοκό.

Και το δεύτερο ημίχρονο άρχισε με ευκαιρία για την ΑΕΚ, όταν ο Πήλιος έφυγε μόνο από διαγώνια θέση, αλλάο Ρίζνικ έκλεισε καλά και απέκρουσε. Στο 64΄ ήταν η σειρά της Σαχτάρ να χάσει πολύ μεγάλη ευκαιρία, με τον Οτσερένετκο να μην μπορεί να στείλει τη μπάλα σε κενή εστία με κεφαλιά.

Εμφανώς κουρασμένη στο β΄ ημίχρονο η ΑΕΚ, έδωσε τη δυνατότητα στη Σαχτάρ να κυριαρχήσει, κερδίζοντας τις περισσότερες μονομαχίες και έχοντας σε πολύ μεγάλο ποσοστό την κατοχή της μπάλας. Έφτανε με άνεση κοντά στην περιοχή, έστω και χωρίς να δημιουργεί κλασικές ευκαιρίες. Ωστόσο πήρε το προβάδισμα στο 80' με ένα τυχερό γκολ, καθώς σε δυνατή παράλληλα σέντρα του Βινίσιους, η μπάλα βρήκε στο πόδι του Μπρινιόλι και κατέληξε στα δίχτυα. Στο 86΄ η Σαχτάρ «καθάρισε» το ματς όταν ο Μεντόσα απέφυγε τον Μουκουντί και με δυνατό σουτ στην «απέναντι» γωνία διαμόρφωσε το τελικό 3-1.

Διαιτητής: Κάβανα (Αγγλία)

Κίτρινες: Μάρλον - Μάγερ, Μουκουντί, Μαρίν

ΣΑΧΤΑΡ ΝΤΟΝΕΤΣΚ (Αρντά Τουράν): Ρίζνικ, Βινίσιους, Μπόνταρ, Ματβιένκο, Ενρίκε, Οτσερέτκο, Άλισον (88΄ Λούκας Ντος Σάντος), Μάρλον (82΄ Ναζαρίνα), Πεντρίνιο (63΄ Ισάκε), Νεβέρτον (63΄ Μεντόσα), Ελίας Κάουα (88΄ Λούκα Μεϊρέγες)

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπρινιόλι, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μαρίν (83΄ Ζούμπκοφ), Βιτάλις (78΄ Καϊρίνεν), Μάγερ (71΄ Ζοάο Μάριο), Κοϊτά, Ζίνι (71΄ Γκατσίνοβιτς), Γιόβιτς (79΄ Βάργκα)