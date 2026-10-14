Η καλύτερη της οκταετίας!

Πάνε πρίμα τα πράγματα για την ΑΕΛ στην αρχή του πρωταθλήματος. Η νίκη (2-1) επί της Ομόνοιας 29ης Μαΐου ήταν η τέταρτη σε πέντε αγώνες, μετά από αυτές κόντρα σε Ανόρθωση (2-0), Νέα Σαλαμίνα (2-1) και Πάφος FC (0-2). Μοναδικό μελανό σημείο, φυσικά, η μοναδική ήττα από τον ΑΠΟΕΛ στο ΓΣΠ τη δεύτερη αγωνιστική (6-0).

Οι 12 βαθμοί που μάζεψαν οι γαλαζοκίτρινοι είναι ο καλύτερος απολογισμός, σε αυτό το σημείο του πρωταθλήματος, των τελευταίων χρόνων. Για να βρούμε καλύτερο στατιστικό για την ομάδα της Λεμεσού, πρέπει να γυρίσουμε τον χρόνο στην περίοδο 2018-19, όταν είχε κάνει ξεκίνημα με πέντε συναπτές επιτυχίες. Αήττητη η ΑΕΛ, ως την 5η αγωνιστική, είχε μείνει και την περίοδο 2011-12, χρονιά που είχε στεφθεί πρωταθλήτρια. Τέσσερα τρίποντα είχε πάρει και τη σεζόν 2016-17, οπότε και ήταν αήττητη μέχρι την 5η στροφή, καθώς στον άλλο αγώνα είχε φέρει ισοπαλία.

Το τρέχον νικηφόρο σερί πλέον θα δοκιμαστεί στις επόμενες αναμετρήσεις. Αρχικά κόντρα στην πρώην ομάδα του Ούγκο Μάρτινς, Ομόνοια Αραδίππου, την οποία η ΑΕΛ αντιμετωπίζει εκτός έδρας την ερχόμενη Κυριακή. Ακολούθως, θα παίξει με τον Άρη στις 25 του Οκτώβρη, ενώ την τελευταία ημέρα του μήνα θα πάει στο ΓΣΠ για να αναμετρηθεί με την Ομόνοια.