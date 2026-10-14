ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η καλύτερη της οκταετίας!

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΥ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Οι 12 βαθμοί που μάζεψαν οι γαλαζοκίτρινοι είναι ο καλύτερος απολογισμός

Πάνε πρίμα τα πράγματα για την ΑΕΛ στην αρχή του πρωταθλήματος. Η νίκη (2-1) επί της Ομόνοιας 29ης Μαΐου ήταν η τέταρτη σε πέντε αγώνες, μετά από αυτές κόντρα σε Ανόρθωση (2-0), Νέα Σαλαμίνα (2-1) και Πάφος FC (0-2). Μοναδικό μελανό σημείο, φυσικά, η μοναδική ήττα από τον ΑΠΟΕΛ στο ΓΣΠ τη δεύτερη αγωνιστική (6-0).

Οι 12 βαθμοί που μάζεψαν οι γαλαζοκίτρινοι είναι ο καλύτερος απολογισμός, σε αυτό το σημείο του πρωταθλήματος, των τελευταίων χρόνων. Για να βρούμε καλύτερο στατιστικό για την ομάδα της Λεμεσού, πρέπει να γυρίσουμε τον χρόνο στην περίοδο 2018-19, όταν είχε κάνει ξεκίνημα με πέντε συναπτές επιτυχίες. Αήττητη η ΑΕΛ, ως την 5η αγωνιστική, είχε μείνει και την περίοδο 2011-12, χρονιά που είχε στεφθεί πρωταθλήτρια. Τέσσερα τρίποντα είχε πάρει και τη σεζόν 2016-17, οπότε και ήταν αήττητη μέχρι την 5η στροφή, καθώς στον άλλο αγώνα είχε φέρει ισοπαλία.

Το τρέχον νικηφόρο σερί πλέον θα δοκιμαστεί στις επόμενες αναμετρήσεις. Αρχικά κόντρα στην πρώην ομάδα του Ούγκο Μάρτινς, Ομόνοια Αραδίππου, την οποία η ΑΕΛ αντιμετωπίζει εκτός έδρας την ερχόμενη Κυριακή. Ακολούθως, θα παίξει με τον Άρη στις 25 του Οκτώβρη, ενώ την τελευταία ημέρα του μήνα θα πάει στο ΓΣΠ για να αναμετρηθεί με την Ομόνοια.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

ΑΠΟΕΛ: Στον Αβραμίδη το βραβείο ISX Goal of the Month

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Τσεκάρει την περίπτωση του Σάντσο η Χετάφε

La Liga

|

Category image

Αντετοκούνμπο: «Έχουμε κάτι ξεχωριστό στο Μαϊάμι, ανυπομονώ να αρχίσει η σεζόν»

NBA

|

Category image

Το βίντεο που δείχνει τον Μουρίνιο να ειρωνεύεται τον Βινίσιους και έγινε viral

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

UEFA: «Ήταν πέναλτι του Ρέλβας στον Άλισον»

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Φαλ: «Όλοι είμαστε στην ίδια... σελίδα»

EUROLEAGUE

|

Category image

Λιούις Κούμας: Το έκανε όπως ο Στίβεν Τζέραρντ

Premier League

|

Category image

Το πιστοποίησε και με γκολ

ΑΕΛ

|

Category image

Ο Χάαλαντ εκθρόνισε τον Μέσι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Εθνική Ελλάδας: Sold out σε λιγότερο από μισή ώρα τα εισιτήρια για το ματς με την Ολλανδία!

Super League

|

Category image

Ομπράντοβιτς: «Σαν αδέλφια με τον Ιτούδη... διαφορετικό το παιχνίδι από τη ζωή»

EUROLEAGUE

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Το μαλλί που έγινε θρύλος πέρασε στην ιστορία - Ο Βαλντεράμα ξύρισε το κεφάλι του

Άλλα Πρωταθλήματα

|

Category image

Μπαρτσελόνα: Παραμένει «ζεστή» για τον Τρεσόλντι

La Liga

|

Category image

Τσιμίκας: «Μικρέ Κώστα τα καταφέραμε...»

Premier League

|

Category image

Οργή Μουρίνιο εν όψει του αγώνα με την ΑΕΚ!

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Διαβαστε ακομη