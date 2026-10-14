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Ξέσπασμα Ντόρσεϊ: «Ο χρόνος μου μειώθηκε ξαφνικά-Γιατί δεν με διώχνουν από τώρα αν δεν θέλουν να με πληρώσουν;»

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ έσπασε τη σιωπή του αποδίδοντας τον περιορισμό του ρόλου του στον Ολυμπιακό στο θέμα του συμβολαίου του.

Μείζον θέμα στον Ολυμπιακό! Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ μετά την πολλή συζήτηση που έχει προκληθεί για τον ρόλο του στην ομάδα, δεδομένου ότι το συμβόλαιό του λήγει το καλοκαίρι και φαίνεται πως οι δύο πλευρές δεν είναι κοντά σε deal, ξέσπασε! Ο 30χρονος άσος σε ανάρτηση του Triple Threat Show, όπου μεταξύ άλλων συζητήθηκε το συμβόλαιό του με τους Μονέκε και Μπλόσομγκεϊμ έκανε ένα σχόλιο που δείχνει πως υπάρχει ρήξη με την ομάδα του.

«Αν αυτό που κάνω μπορεί να αναπληρωθεί, γιατί δεν προχωρούν απλώς στο να με διώξουν τώρα, ειδικά αν δεν θέλουν να με πληρώσουν; Γιατί να χάνουμε χρόνο και να δημιουργούμε δράμα; Γιατί το προπονητικό επιτελείο φοβάται; Ας το μάθουμε! Ο χρόνος συμμετοχής μου μειώθηκε από το πουθενά. Αλλά δεν υπάρχει λόγος να τα αποκαλύψω όλα τώρα. Θα αποκαλυφθεί η αλήθεια για το πώς μου έχουν φερθεί εδώ. Δεν είναι όλα όπως φαίνονται απ' έξω!», έγραψε ο Ντόρσεϊ.

Χθες ο διεθνής άσος, που το συμβόλαιό του λήγει το καλοκαίρι, έπαιξε μόλις 5 λεπτά στη νίκη επί της Βαλένθια, ενώ ήταν εκτός δωδεκάδας στο ματς πρωταθλήματος με τον Κολοσσό την Κυριακή. Υπενθυμίζεται πως υπάρχουν φήμες περί ενδιαφέροντος του ΠΑΟΚ για το ερχόμενο καλοκαίρι.

Ο Ντόρσεϊ είχε μεγάλη συμβολή στην περσινή σεζόν του Ολυμπιακού με 15,9 πόντους, 2,6 ασίστ και 2,3 ριμπάουντ σε 25:10 συμμετοχής κατά μέσο όρο στην Ευρωλίγκα. Φέτος, με την άφιξη Μοντέρο και ΜακΙντάιρ, έχει 12,6 πόντους, 1,6 ριμπάουντ και 1,4 ασίστ σε 18:26 ανά αγώνα.

 

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