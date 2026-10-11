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Κέρδισε εύκολα τον Απόλλωνα στην πρεμιέρα η Πετρολίνα ΑΕΚ

ΓΗΠΕΔΟ

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Πέρασε νικηφόρα από τη Λεμεσό η Πετρολίνα ΑΕΚ

Νικηφόρα πέρασε από την αίθουσα του Απόλλωνα στη Λεμεσό η Πετρολίνα ΑΕΚ επικρατώντας με 90-56 των γαλάζιων, σε αγώνα για την πρεμιέρα της ECOMMBX Basket League της σεζόν 2026-27.

Ο αγώνας ξεκίνησε με τρίποντο του Durham I για την Πετρολίνα ΑΕΚ, η οποία στα μισά του πρώτου δεκαλέπτου έφθασε σε διαφορά 11 πόντων (5-16) μετά το λέι απ του Mucius. Στο 9' μπήκαν οι τελευταίοι πόντοι του πρώτου μέρους με το τρίποντο του Durham Ii (14-26).

Στο 13' μετά το λέι απ του Ηλιάδη για τον Domus Απόλλωνα οι αποστάσεις ήταν στους δέκα πόντους (23-33). Στη συνέχεια ακολούθησε σερί 12 πόντων για τους φιλοξενούμενους που ολοκληρώθηκε με το λέι απ του Παυλίδη (23-45). Στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου η διαφορά ήταν στους 23 πόντους (26-49) μετά το καλάθι του Durham Ii.

Η ομάδα της Λάρνακας συνέχισε να έχει την υπεροχή και κατάφερε να διευρύνει το υπέρ της αποτέλεσμα στο δεύτερο ημιχρόνο. Στο τρίτο δεκάλεπτο αύξησε τη διαφορά κατά πέντε πόντους (39-67), για να ολοκληρώσει το παιχνίδι με διαφορά 34 πόντων (56-90).

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 14-26, 26-49, 39-67, 56-90

Domus Aπόλλων (Δημήτριος Κουκούρης)

Watson 12 (1), Bostick 7, Doyglas 7 (1), Hλιάδης 6, Johson 14 (2), Α. Νεοφύτου, Μαστορής 2, Χ. Νεοφύτου, Σολωμού 4, Κουτούρης 4

Πετρολίνα ΑΕΚ (Χριστόφορος Λειβαδιώτης)

Mucius 11, Durham Ii 18 (2), Tate 7 (1), Mάρκου 9 (1), Hunt 4, Diggs, Παυλίδης 13, Βάρσος 8 (2), Σάββα, Κουκούρης 10 (2), Mckinnis 10

 

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