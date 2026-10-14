«Εξάρα» η Λίβερπουλ στη μεγάλη βραδιά του Τσιμίκα

Μεγάλη βραδιά για τον Κώστα Τσιμίκα η σημερινή, καθώς στον υπ΄αριθμόν 120 αγώνα της καριέρας του στη Λίβερπουλ, φόρεσε το περιβραχιόνιο του αρχηγού! Ένας Έλληνας «captain» μίας από τις ιστορικότερες ομάδες του κόσμου και η συγκυρία στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, καθώς οι Reds διέλυσαν 6-1 τη ΛΑΣΚ στην Αυστρία. Μάλιστα ο Greek Scouser είχε συμμετοχή στο πρώτο γκολ της ομάδας του, περνώντας την ασίστ στον Αραούχο, ενώ χατ-τρικ πέτυχε Μπράντλεϊ Μπαρκολά.

Ο έτερος Έλληνας της... βραδιάς, ο Τάσος Δουβίκας, μπήκε στο 61΄ του αγώνα της Κόμο εναντίον της Φέγενορντ, για αλλάξει τη ροή των πραγμάτων. Όμως η ομάδα του ηττήθηκε 3-2 στο Ρότερνταμ, με τον ίδιο να διαμορφώνει το τελικό σκορ στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 2ης αγωνιστικής στη League Phase του Champions League:

Λανς (Γαλλία) - Σπόρτινγκ Λ. (Πορτογαλία) 0-2 (22' Σουάρες, 74' Ντουμπιά)

Σαμπάχ (Αζερμπαϊτζάν) - Σλάβια Πράγας (Τσεχία) 2-0

(49' Πάρις, 88' Μίκελς)

Ίντερ (Ιταλία) - Κλαμπ Μπριζ (Βέλγιο) 3-4

(44',81' Μαρτίνες, 90'+4 Μπονι - 30'πέν,63',74' Τρεσόλντι, 87' Βερμάντ)

Άρσεναλ (Αγγλία) - Λιλ (Γαλλία) 3-0

(64' Τίμπερ, 67' Έζε, 71' Σάκα)

Ατλέτικο (Ισπανία) - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Αγγλία) 2-0

(1' Μπάριος, 79' Λούκμαν)

Λειψία (Γερμανία) - Αϊντχόφεν (Ολλανδία) 1-0

(75' Γκρούντα)

Βιγιαρεάλ (Ισπανία) - Νάπολι (Ιταλία) 3-1

(23' Μικαουτάτζε, 26' Μουρίνο, 86' Ολουβασέγι - 8' Ραχμάνι)

Γαλατάσαραϊ (Τουρκία) - Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 1-4

(28' Μπατράκοφ - 43' Κανσέλο, 50' Φερμίν, 53' Γκόρντον, 65' Αντεγέμι)

Βίκινγκ (Νορβηγία) - Μπάγερν (Γερμανία) 3-3

(2' Στένσνες, 38' Κρίστιανσεν, 90' Χάουγκεν - 54' πέν,60' Κέιν, 71' Ντίας)

Φέγενορντ (Ολλανδία) - Κόμο (Ιταλία) 3-2

(20΄ Ζέχιελ, 52΄ Χατζ Μούσα, 82΄αυτ. Σάντσεθ - 18΄ Ντιαό, 90+3΄ Δουβίκας)

ΛΑΣΚ Λιντς (Αυστρία) - Λίβερπουλ (Αγγλία) 3-6

(63΄ Λιούμπιτσιτς, 74΄, 79΄ Φλέκερ - 22΄ Αραούχο, 24΄,37΄,66΄ Μπαρκολά, 56΄ Φριμπόνγκ, 72΄ Κούμας)

Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία) - Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία) 22:00

Ρόμα (Ιταλία) - Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 22:00

Άστον Βίλα (Αγγλία) - Φενέρμπαχτσε (Τουρκία) 22:00

Μπέτις (Ισπανία) - Πόρτο (Πορτογαλία) 22:00

Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία) - Ντόρτμουντ (Γερμανία) 22:00

Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία) - ΑΕΚ (Ελλάδα) 22:00

Σλόβαν Μπρατισλάβας (Σλοβακία) - Στουτγκάρδη (Γερμανία) 22:00