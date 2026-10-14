Πρεμιέρα με ήττα για την ΑΕΛ στην Τσεχία απέναντι στη Ζάμπινι Μπρνο

Την ήττα με 100-64 γνώρισε η ΑΕΛ από τη Ζάμπινι Μπρνο στην Τσεχία, στην πρεμιέρα της στον Α' όμιλο του EuroCup Women. Η ομάδα της Λεμεσού αντιμετώπισε έναν ισχυρό αντίπαλο, με σημαντική ευρωπαϊκή παράδοση, που έχει στο παρελθόν κατακτήσει ακόμη και την EuroLeague Women, το 2006.

Η ΑΕΛ ήταν ανταγωνιστική στο ξεκίνημα της αναμέτρησης, διατηρώντας την επαφή με το σκορ στο μεγαλύτερο διάστημα της πρώτης περιόδου. Οι δύο ομάδες ήταν ισόπαλες 9-9 στα πρώτα λεπτά, με τις γηπεδούχες να αποκτούν στη συνέχεια ένα μικρό προβάδισμα και να ολοκληρώνουν το πρώτο δεκάλεπτο μπροστά με 23-18.

Στη δεύτερη περίοδο η κυπριακή ομάδα μείωσε σε 27-23, ωστόσο η Ζάμπινι Μπρνο αξιοποίησε τις επιθετικές της επιλογές και διεύρυνε σταδιακά τη διαφορά. Με επιμέρους σκορ 27-16 στο δεκάλεπτο, οι γηπεδούχες πήγαν στα αποδυτήρια προηγούμενες με 50-34.

Μετά την ανάπαυλα, η τσεχική ομάδα διατήρησε τον έλεγχο του αγώνα. Ένα σερί 17 αναπάντητων πόντων στην τρίτη περίοδο αύξησε τη διαφορά, με το σκορ να φτάνει στο 71-40 και το τρίτο δεκάλεπτο να ολοκληρώνεται στο 76-47. Στην τελευταία περίοδο η ΑΕΛ συνέχισε την προσπάθειά της, με τη Ζάμπινι Μπρνο να φτάνει τελικά στη νίκη με 100-64.

Πρώτη σκόρερ της ΑΕΛ ήταν η Τζέι Τζέι Κουίνερλι με 26 πόντους και 6 ριμπάουντ, ενώ η Αλέξις Μιντ πρόσθεσε 14 πόντους και η Κίνγκα Πίντελ 12. Από πλευράς γηπεδούχων ξεχώρισαν η Σέι Κόλεϊ με 24 πόντους και η Ναταλί Στουπάλοβα με 17.

Τα δεκάλεπτα: 23-18, 50-34, 74-47, 100-64.

ΑΕΛ (Μιχάλης Κουνούνης): Μιντ 14, Πιλακούτα 4, Πίντελ 12 (2), Ουσφάρ 6 (1), Ράτσα, Παπάλλα 2, Κουίνερλι 26 (3), Θεμιστοκλέους, Οικονομίδου.

Ζάμπινι Μπρνο: Ζαϊτχάμεροβα 9 (1), Κόλεϊ 24 (5), Στουπάλοβα 17 (3), Καμένικοβα 2, Γιόκλοβα 3, Χάμζοβα 1, Φουτσίκοβα 5 (1), Γκίνζο 14 (2), Ράιαν 14 (4), Κιτλίτσοβα 2, Τζιόμι 9, Σκλενάροβα 2.