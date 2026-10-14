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Η ΚΟΠ περιμένει τις εκθέσεις για… τον κεραυνό στον Ομόνοια 29Μ – ΑΕΠ Πολεμιδιών

ΓΗΠΕΔΟ

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Μετά την ολοκλήρωση των εκθέσεων θα αποφασίσει η ΚΟΠ τι θα γίνει με την τύχη του αγώνα

Ενημέρωση εξέδωσε η ΚΟΠ όσον αφορά την αναβολή του αγώνα κυπέλλου ανάμεσα στην Ομόνοια 29ης Μαΐου και την ΑΕΠ Πολεμιδιών.

Θυμίζουμε ότι η ενημέρωση, από πλευράς των πρασίνων, έκανε ως λόγο της αναβολής τον κεραυνό που επηρέασε προβολέα σταδίου και κατ’ επέκταση τη διεξαγωγή του αγώνα.

Από την Ομοσπονδία δεν γίνει λόγος για νέα ημερομηνία διεξαγωγής του παιχνιδιού.

«Σε συνέχεια της μη διεξαγωγής του πιο πάνω αγώνα, που ήταν προγραμματισμένος να διεξαχθεί σήμερα στις 20:00,  η Ομοσπονδία θα εξετάσει το σύνολο των σχετικών εκθέσεων (όταν ολοκληρωθούν) και ακολούθως θα γίνει σχετική ενημέρωση» αναφέρει η ΚΟΠ.

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ΚΥΠΕΛΛΟΟμαδεςΟΜΟΝΟΙΑ 29Μ

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