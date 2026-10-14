Μπαρτσελόνα: Στον αστερισμό του Γιαμάλ – Το ασύλληπτο ρεκόρ του Ισπανού στο Champions League

Η Μπαρτσελόνα έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά τη σεζόν και ένας από τους πρωταγωνιστές της ομάδας του Χάνσι Φλικ είναι φυσικά ο Λαμίν Γιαμάλ.

Ο Γιαμάλ έχει ήδη σημειώσει εξαιρετικές εμφανίσεις στην αρχή της καριέρας του και τελευταίο του θύμα ήταν η Γαλατασαράι, την οποία οι Καταλανοί συνέτριψαν εκτός έδρας με 4-1 για τη 2η αγωνιστική του Champions League.

Ο 19χρονος ο οποίος βρίσκεται εδώ και χρόνια στους καλύτερους παίκτες του κόσμου, ήταν ο μαέστρος της ομάδας μοιράζοντας δύο ασίστ, η μία καλύτερη από την άλλη μέσα σε διάστημα τριών λεπτών και μάλιστα κατέρριψε έτσι ένα ασύλληπτο ρεκόρ στη διοργάνωση.

Ο Γιαμάλ έγινε ο νεαρότερος ποδοσφαιριστής στην ιστορία του Champions League που φτάνει τις 25 συμμετοχές σε γκολ, με τον Ισπανό να βρίσκεται σε ηλικία 19 ετών και 92 ημερών.

Ο εξτρέμ της Μπαρτσελόνα έχει πλέον 12 γκολ και 14 ασίστ στη διοργάνωση, η οποία είναι η μοναδική που δεν έχει καταφέρει να κατακτήσει ακόμα.

Ο προηγούμενος κάτοχος του ρεκόρ ήταν ο Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος είχε φτάσει σε αυτό το επίτευγμα σε ηλικία 20 ετών και 306 ημερών. Ο Γάλλος φορ είχε κάνει εντυπωσιακή είσοδο και εκείνος στο Champions League, φτάνοντας μάλιστα στα ημιτελικά της διοργάνωσης το 2017 με τη φανέλα της Μονακό.

Η λίστα αποτελείται από κορυφαία ονόματα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, με την πεντάδα να κλείνει με τους Έρλινγκ Χάαλαντ, Τζουντ Μπέλιγχαμ και Λιονέλ Μέσι.