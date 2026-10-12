ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μεγάλη νίκη του ΑΠΟΕΛ κόντρα στην ΑΕΛ!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Gaffney (24 πόντους – 29 βαθμοί).

Με μιαν συναρπαστική αναμέτρηση ολοκληρώθηκε η 1η αγωνιστική για την 1η φάση του φετινού Πρωταθλήματος της ECOMMBX Basket League.

Ήταν η αναμέτρηση που έγινε στο Λευκόθεο ανάμεσα στον ΑΠΟΕΛ και στην TRIA EKA ΑΕΛ που έληξε με νίκη για την ομάδα της Λευκωσίας με 80-73.

Στο ημίχρονο ο ΑΠΟΕΛ είχε προηγηθεί με 43-42 και ενώ η διακύμανση ήταν αρκετά αγωνιώδης, αλλά στα τελευταία χρονικά σημεία οι γηπεδούχοι κράτησαν το προβάδισμα ως το τέλος, για να φθάσουν στην πρώτη φετινή τους νίκη.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Gaffney (24 πόντους – 29 βαθμοί).

Σε γρήγορο ρυθμό και με εναλλασσόμενο προβάδισμα εξελίχθηκαν τα αρχικά χρονικά σημεία και ενώ στο 6` ο ΑΠΟΕΛ ήταν μπροστά με 14-13.

Ωστόσο στα τελευταία 4 λεπτά της 1ης περιόδου η ΑΕΛ είχε καλύτερο ρυθμό και ήταν αρκετά εύστοχη.

Έτσι οι φιλοξενούμενοι προσπέρασαν με 25-19 και με αυτό το αποτέλεσμα έκλεισε η 1η περίοδος.

Το τέμπο ήταν πιο αργό στη 2η περίοδο σε σχέση με την προηγούμενη.

Η ΑΕΛ συντηρούσε ένα σταθερό προβάδισμα, χάριν κυρίως στην παραγωγικότητα του Johnson, με το προβάδισμα της να μην πέφτει κάτω από τους 4 πόντους.

Όμως λίγο μετά το 17`, η διαφορά έπεσε στον πόντο (39-38) καθώς ο Gaffney έδινε αρκετές λύσεις στην επίθεση για τον ΑΠΟΕΛ.

Στο 18, οι γηπεδούχοι προσπέρασαν με 42-39 μετά από 10-0 σερί, ενώ με την ολοκλήρωση του ημιχρόνου, ο ΑΠΟΕΛ προηγήθηκε με 43-42.

Ισχνή ήταν η παραγωγικότητα και για τις δυο ομάδες στις αρχές της 3ης περιόδου, αλλά με τους έστω λίγους πόντους εκατέρωθεν, το προβάδισμα άλλαζε συνεχώς κάτοχο.

Στο 25` η ΑΕΛ προηγήθηκε με 51-48, ενώ στο 27`, το προβάδισμα της ανέβηκε στο +6, όταν προηγήθηκε με 57-51, αλλά λίγο πριν το 30`, οι γηπεδούχοι μείωσαν σε 59-57 και με αυτό το αποτέλεσμα τελείωσε η 3η περίοδος.

Έτσι, η 4η περίοδος αναμενόταν με αρκετό ενδιαφέρον.

Λίγο μετά το 32` ο ΑΠΟΕΛ χάριν κυρίως στον Funderburg ο ΑΠΟΕΛ προηγήθηκε με 64-60 και λίγο αργότερα οι γηπεδούχοι άνοιξαν τη διαφορά στο +10, όταν προηγήθηκαν με 73-63.

Το χρονόμετρο ήταν κοντά στο 36`.

Όμως με 7-0 σερί η ΑΕΛ μείωσε σε 73-70, αλλά λίγο μετά ο ΑΠΟΕΛ προηγήθηκε με 76-70 και ενώ ο Clark (ΑΕΛ) έφυγε με πέντε φάουλ.

Στο 39:36 ο Σιμιτζής σημείωσε το 78-73 για τον ΑΠΟΕΛ που ήταν κοντά στη νίκη, την οποία τελικά πήρε με τελικό αποτέλεσμα 80-73.

Βρείτε εδώ τα στατιστικά:

https://fibalivestats.dcd.shared.geniussports.com/u/KOK/2922279/bs.html

Δεκάλεπτα: 19-25, 43-42, 57-59, 80-73.

ΑΠΟΕΛ (Νικόλας Παπαδόπουλος): Gaffney 24, Σιμιτζής 4, Sherman 17 (1), Funderburg 12, Μαντοβάνης 2, Blackmon 17 (4), Σοφοκλέους, Αγγελή 1, Παπαμιχαήλ 3 (1).

TRIA EKA ΑΕΛ (Κάλια Παπαδοπούλου): Clark 9, Bailey 6 (2), Johnson 26 (3), Faye, Carry 9 (1), Φουλλίδης, Αρμακόλας 9 (3), Glover 10, Γεωργίου 4.  

Κατηγορίες

ΑΠΟΕΛΑΕΛΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑΚυπρος

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η συνοχή γίνεται... όπλο ενόψει Τσέλιε

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Ο Αντερέγκεν κράτησε την ΑΕΚ πρώτη!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Μεγάλη νίκη του ΑΠΟΕΛ κόντρα στην ΑΕΛ!

Κύπρος

|

Category image

Οκκάς: «Μεγάλη υπόθεση το χειροκρότημα του αντιπάλου»

ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

|

Category image

Σεγιές: «Κυριαρχήσαμε στο δεύτερο μέρος»

ΑΕΚ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Το δραματικό φινάλε και οι υπόλοιπες φάσεις στην «Αρένα»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Respect στα «Περιστέρια» - Η κίνηση των ΑΕΚτζήδων

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Από μηχανής Αντερέγκεν λύτρωσε την ΑΕΚ στα χασομέρια!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

«Άγρια» γιούχα στους παίκτες του ΠΑΟΚ!

Super League

|

Category image

Απίστευτη Μαύρη Θύελλα, έριξε τριάρα στον ΠΑΟΚ μέσα στην Τούμπα!

Super League

|

Category image

Φτάνουμε στους δύο μήνες που ο Ιραόλα δεν έχει πανηγυρίσει στο «Άνφιλντ»!

Premier League

|

Category image

Μαρτίνς: «Σπάνια το σώμα κερδίζει ή χάνει αγώνες, σχεδόν πάντα είναι η ψυχή»

ΑΕΛ

|

Category image

Έντονα ενοχλημένοι στην Ομόνοια με αεροπορική εταιρεία

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

H εντεκάδα της ΑΕΚ στην «Αρένα»

ΑΕΚ

|

Category image

Τρόμος σε 11΄!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Διαβαστε ακομη