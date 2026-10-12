Μεγάλη νίκη του ΑΠΟΕΛ κόντρα στην ΑΕΛ!

Με μιαν συναρπαστική αναμέτρηση ολοκληρώθηκε η 1η αγωνιστική για την 1η φάση του φετινού Πρωταθλήματος της ECOMMBX Basket League.

Ήταν η αναμέτρηση που έγινε στο Λευκόθεο ανάμεσα στον ΑΠΟΕΛ και στην TRIA EKA ΑΕΛ που έληξε με νίκη για την ομάδα της Λευκωσίας με 80-73.

Στο ημίχρονο ο ΑΠΟΕΛ είχε προηγηθεί με 43-42 και ενώ η διακύμανση ήταν αρκετά αγωνιώδης, αλλά στα τελευταία χρονικά σημεία οι γηπεδούχοι κράτησαν το προβάδισμα ως το τέλος, για να φθάσουν στην πρώτη φετινή τους νίκη.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Gaffney (24 πόντους – 29 βαθμοί).

Σε γρήγορο ρυθμό και με εναλλασσόμενο προβάδισμα εξελίχθηκαν τα αρχικά χρονικά σημεία και ενώ στο 6` ο ΑΠΟΕΛ ήταν μπροστά με 14-13.

Ωστόσο στα τελευταία 4 λεπτά της 1ης περιόδου η ΑΕΛ είχε καλύτερο ρυθμό και ήταν αρκετά εύστοχη.

Έτσι οι φιλοξενούμενοι προσπέρασαν με 25-19 και με αυτό το αποτέλεσμα έκλεισε η 1η περίοδος.

Το τέμπο ήταν πιο αργό στη 2η περίοδο σε σχέση με την προηγούμενη.

Η ΑΕΛ συντηρούσε ένα σταθερό προβάδισμα, χάριν κυρίως στην παραγωγικότητα του Johnson, με το προβάδισμα της να μην πέφτει κάτω από τους 4 πόντους.

Όμως λίγο μετά το 17`, η διαφορά έπεσε στον πόντο (39-38) καθώς ο Gaffney έδινε αρκετές λύσεις στην επίθεση για τον ΑΠΟΕΛ.

Στο 18, οι γηπεδούχοι προσπέρασαν με 42-39 μετά από 10-0 σερί, ενώ με την ολοκλήρωση του ημιχρόνου, ο ΑΠΟΕΛ προηγήθηκε με 43-42.

Ισχνή ήταν η παραγωγικότητα και για τις δυο ομάδες στις αρχές της 3ης περιόδου, αλλά με τους έστω λίγους πόντους εκατέρωθεν, το προβάδισμα άλλαζε συνεχώς κάτοχο.

Στο 25` η ΑΕΛ προηγήθηκε με 51-48, ενώ στο 27`, το προβάδισμα της ανέβηκε στο +6, όταν προηγήθηκε με 57-51, αλλά λίγο πριν το 30`, οι γηπεδούχοι μείωσαν σε 59-57 και με αυτό το αποτέλεσμα τελείωσε η 3η περίοδος.

Έτσι, η 4η περίοδος αναμενόταν με αρκετό ενδιαφέρον.

Λίγο μετά το 32` ο ΑΠΟΕΛ χάριν κυρίως στον Funderburg ο ΑΠΟΕΛ προηγήθηκε με 64-60 και λίγο αργότερα οι γηπεδούχοι άνοιξαν τη διαφορά στο +10, όταν προηγήθηκαν με 73-63.

Το χρονόμετρο ήταν κοντά στο 36`.

Όμως με 7-0 σερί η ΑΕΛ μείωσε σε 73-70, αλλά λίγο μετά ο ΑΠΟΕΛ προηγήθηκε με 76-70 και ενώ ο Clark (ΑΕΛ) έφυγε με πέντε φάουλ.

Στο 39:36 ο Σιμιτζής σημείωσε το 78-73 για τον ΑΠΟΕΛ που ήταν κοντά στη νίκη, την οποία τελικά πήρε με τελικό αποτέλεσμα 80-73.

Βρείτε εδώ τα στατιστικά:

https://fibalivestats.dcd.shared.geniussports.com/u/KOK/2922279/bs.html

Δεκάλεπτα: 19-25, 43-42, 57-59, 80-73.

ΑΠΟΕΛ (Νικόλας Παπαδόπουλος): Gaffney 24, Σιμιτζής 4, Sherman 17 (1), Funderburg 12, Μαντοβάνης 2, Blackmon 17 (4), Σοφοκλέους, Αγγελή 1, Παπαμιχαήλ 3 (1).

TRIA EKA ΑΕΛ (Κάλια Παπαδοπούλου): Clark 9, Bailey 6 (2), Johnson 26 (3), Faye, Carry 9 (1), Φουλλίδης, Αρμακόλας 9 (3), Glover 10, Γεωργίου 4.