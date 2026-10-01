ΦΩΤΟ: Λαμπρή εκδήλωση από τον Κεραυνό για τα 100χρονα και εγκωμιαστικά λόγια από τον Προέδρο Χριστοδουλίδη

Ο Κεραυνός Στροβόλου αποτέλεσε από την ίδρυσή του έναν φωτεινό φάρο για την κυπριακή κοινωνία, δήλωσε το βράδυ της Τετάρτης ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, ανακοινώνοντας παράλληλα ειδική χορηγία ύψους 50 χιλιάδων ευρώ για την κάλυψη των αναγκών του συλλόγου.

Ο Πρόεδρος μιλούσε στους δημοσιογράφους, προσερχόμενος σε εκδήλωση για τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση. Όπως ανέφερε, για τον Στρόβολο και την Κύπρο ο Κεραυνός, που ιδρύθηκε το 1926, «πολύ πριν την ύπαρξη της Κυπριακής Δημοκρατίας, δεν ήταν ποτέ απλώς ένα αθλητικό σωματείο».

Αναφερόμενος στην πορεία του συλλόγου, σημείωσε ότι ξεκίνησε από το ποδόσφαιρο και τον κλασικό αθλητισμό, ενώ σήμερα πρωταγωνιστεί στην καλαθόσφαιρα τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. Τόνισε, ωστόσο, ότι η δράση του δεν περιορίστηκε στον αθλητισμό, καθώς ο Κεραυνός έχει σημαντική πολιτιστική και κοινωνική παρουσία, αλλά και συμμετοχή σε όλους τους εθνικούς αγώνες της χώρας.

Ο κ. Χριστοδουλίδης χαρακτήρισε τον Κεραυνό έναν από τους σημαντικότερους συλλόγους της Κύπρου, με ουσιαστική συνεισφορά στον αθλητισμό και τον πολιτισμό και με μεγάλη συμβολή στους εθνικούς και κοινωνικούς αγώνες. Υπογράμμισε ότι μέσα από τη δράση του ο σύλλογος προσέφερε σε γενιές νέων χώρο υγιούς προσανατολισμού, δημιουργικής ενασχόλησης και ασφαλούς διεξόδου.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ιστορική διαδρομή του Κεραυνού, στις διακρίσεις και στους τίτλους του εντός και εκτός Κύπρου, αλλά και στην αξία της αθλητοπρέπειας και του ήθους που δίδαξε. Όπως είπε, η πραγματική σπουδαιότητα του συλλόγου δεν αποτιμάται μόνο από τα τρόπαια, αλλά και από τους αθλητές και τις αθλήτριες που ανέδειξε.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σημείωσε ότι ο Κεραυνός δημιούργησε μια αθλητική οικογένεια προσηλωμένη στις αξίες του «ευ αγωνίζεσθαι» και γαλούχησε προσωπικότητες που τίμησαν τη φανέλα με το εθνόσημο, εκπροσωπώντας την Κύπρο σε διεθνείς διοργανώσεις. Πρόσθεσε ότι η εκατονταετής πορεία του είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τους εθνικούς, κοινωνικούς και πολιτιστικούς αγώνες του κυπριακού λαού, καθώς ο σύλλογος στήριξε τους αγώνες για την ελευθερία της Κύπρου και αποτέλεσε καταφύγιο αξιών σε δύσκολες περιόδους.

Απευθυνόμενος στον Πρόεδρο του Κεραυνού, Πάρη Παπαέλληνα, ο κ. Χριστοδουλίδης είπε ότι έχει αφιερώσει περισσότερα από 50 χρόνια στην ανάπτυξη και την πρόοδο του συλλόγου. Τον συνεχάρη θερμά εκ μέρους της Πολιτείας, μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο, τα μέλη, τους προπονητές, τις προπονήτριες, τους αθλητές, τις αθλήτριες και τον κόσμο της ομάδας.

«Ως Κυβέρνηση, αναγνωρίζουμε και στηρίζουμε εμπράκτως αυτό το ουσιαστικό έργο και συνεισφορά του Σωματείου», ανέφερε, ανακοινώνοντας τη χορηγία των 50 χιλιάδων ευρώ. Τη χαρακτήρισε συμβολική και πολύ μικρή σε σύγκριση με τη διαχρονική προσφορά του Κεραυνού.

Ο Πρόεδρος διαβεβαίωσε ότι η Κυβέρνηση θα συνεχίσει να βρίσκεται στο πλευρό του συλλόγου, ιδιαίτερα σε μια εποχή σύνθετων και πρωτόγνωρων προκλήσεων για τη νεολαία. Είπε ακόμη ότι ιστορικά σωματεία όπως ο Κεραυνός λειτουργούν ως πολύτιμη κοινωνική πυξίδα και ότι η επένδυση του συλλόγου στις ακαδημίες και τα αναπτυξιακά προγράμματα ενισχύει την προσπάθεια που γίνεται μέσω του ΚΟΑ.

Εξέφρασε, τέλος, τη βεβαιότητα ότι ο Κεραυνός, εισερχόμενος στον δεύτερο αιώνα της ζωής του, θα συνεχίσει να αποτελεί οδοδείκτη αθλητικής παιδείας και κοινωνικής προσφοράς για την Κύπρο.

Στον χαιρετισμό του, ο Πάρης Παπαέλληνας ανέφερε ότι ο Κεραυνός είναι σήμερα ένα οικονομικά ανθηρό σωματείο, χωρίς χρέη, με μεγάλη προσφορά στην κοινότητα και την κοινωνία. Όπως είπε, έχει παραγάγει πολιτιστικό έργο, έχει δώσει το «παρών» σε όλους τους εθνικούς αγώνες, έχει χάσει αθλητές-μέλη του σε πεδία μαχών και έχει σημειώσει επιτυχίες στον στίβο, το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ.

Ο κ. Παπαέλληνας χαρακτήρισε τον Κεραυνό πρότυπο σωματείο, το οποίο έχει χαράξει έναν νέο τρόπο υγιούς ενασχόλησης με τον αθλητισμό, βασισμένο σε διεθνείς πρακτικές διοίκησης. Υποστήριξε ότι το παράδειγμα αυτό θα πρέπει να ακολουθηθεί και από άλλα σωματεία στην Κύπρο. «Η ιστορία του Κεραυνού είναι η ιστορία του Στροβόλου, είναι η ιστορία της Λευκωσίας, είναι ταυτόχρονα η ιστορία της σύγχρονης Κύπρου τα τελευταία 100 χρόνια», είπε.

Αναφερόμενος στις αγωνιστικές επιτυχίες, σημείωσε ότι ο σύλλογος κέρδισε αμέτρητους τίτλους, αλλά από προσωπική πείρα γνωρίζει ότι έχασε πολύ περισσότερους, με τις ήττες να είναι συχνά πικρές. Τόνισε, ωστόσο, ότι σημασία έχει ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζεται η ήττα. Όπως είπε, στον Κεραυνό δίνουν πρώτοι συγχαρητήρια στον αντίπαλο και σέβονται την αντίπαλη διοίκηση, την ομάδα, τους παίκτες και τους φιλάθλους. Πρόσθεσε ότι μόνο όταν κάποιος αναγνωρίζει πως η ήττα οφείλεται στα δικά του λάθη μπορεί να γίνει καλύτερος, ενώ υπογράμμισε ότι το σωματείο δεν αποδέχεται εξωγενείς παράγοντες, παρασκήνια, διαιτησίες ή συνωμοσίες.

Ο Πρόεδρος του Κεραυνού ανέφερε επίσης ότι οι φίλαθλοι ενός σωματείου δεν πρέπει να είναι μιλιταριστικές ομάδες, ομάδες βίας και φανατισμού ή τοξικές εστίες. «Η βάση των φιλάθλων πρέπει να είναι η οικογένεια και αυτό το ζούμε στον Κεραυνό εδώ και 40 χρόνια», είπε.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης προβλήθηκε ντοκιμαντέρ για την εκατονταετή ιστορία του Κεραυνού Στροβόλου.

Πηγή: ΚΥΠΕ