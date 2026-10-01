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Κρίνεται ο πρώτος τίτλος στο Φούτσαλ με... συναπάντημα μετά από έντεκα χρόνια

ΓΗΠΕΔΟ

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ΑΠΟΕΛ και ΑΕΚ διεκδικούν το Σούπερ Καπ.

Έντεκα χρόνια μετά το πρώτο συναπάντημά τους για διεκδίκηση του τίτλου στο Σούπερ Καπ στο φούτσαλ, oι τιτλούχοι της περσινής περιόδου, ο πρωταθλητής ΑΠΟΕΛ και η κυπελλούχος ΑΕΚ αναμετρώνται απόψε στις 19:00 στο «Τάσος Παπαδόπουλος – Ελευθερία», κυνηγώντας την κατάκτηση του πρώτου τροπαίου στη σεζόν 2026-27.

Οι δυο τους είχαν αναμετρηθεί και το 2015, στην πρώτη φορά που η ΚΟΠ διοργάνωσε αγώνα Σούπερ Καπ στο φούτσαλ, με τον ΑΠΟΕΛ να κατακτάει το τρόπαιο κερδίζοντας με το ευρύ 8-1. Εκ τότε, ο ΑΠΟΕΛ έπαιξε άλλες έξι φορές στον αγώνα του συγκεκριμένου θεσμού χωρίς να κερδίσει άλλο τρόπαιο.

Για την ΑΕΚ είναι η τρίτη συμμετοχή, καθώς έπαιξε και το 2024 οπότε ηττήθηκε με 6-4 από την ΑΕΛ.

Σημειώνεται ότι το νέο πρωτάθλημα θα αρχίσει στις 08-09 Οκτωβρίου και η πρώτη φάση θα ολοκληρωθεί σε δύο γύρους, συνολικά σε 18 αγωνιστικές.

Κατηγορίες

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡΦουτσαλ

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