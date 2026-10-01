Κρίνεται ο πρώτος τίτλος στο Φούτσαλ με... συναπάντημα μετά από έντεκα χρόνια

Έντεκα χρόνια μετά το πρώτο συναπάντημά τους για διεκδίκηση του τίτλου στο Σούπερ Καπ στο φούτσαλ, oι τιτλούχοι της περσινής περιόδου, ο πρωταθλητής ΑΠΟΕΛ και η κυπελλούχος ΑΕΚ αναμετρώνται απόψε στις 19:00 στο «Τάσος Παπαδόπουλος – Ελευθερία», κυνηγώντας την κατάκτηση του πρώτου τροπαίου στη σεζόν 2026-27.

Οι δυο τους είχαν αναμετρηθεί και το 2015, στην πρώτη φορά που η ΚΟΠ διοργάνωσε αγώνα Σούπερ Καπ στο φούτσαλ, με τον ΑΠΟΕΛ να κατακτάει το τρόπαιο κερδίζοντας με το ευρύ 8-1. Εκ τότε, ο ΑΠΟΕΛ έπαιξε άλλες έξι φορές στον αγώνα του συγκεκριμένου θεσμού χωρίς να κερδίσει άλλο τρόπαιο.

Για την ΑΕΚ είναι η τρίτη συμμετοχή, καθώς έπαιξε και το 2024 οπότε ηττήθηκε με 6-4 από την ΑΕΛ.

Σημειώνεται ότι το νέο πρωτάθλημα θα αρχίσει στις 08-09 Οκτωβρίου και η πρώτη φάση θα ολοκληρωθεί σε δύο γύρους, συνολικά σε 18 αγωνιστικές.