Έφυγε από τη ζωή ο Δημήτρης Παλάλας

Θλίψη στην ΑΕΛ και γενικότερα στην κυπριακή καλαθόσφαιρα, με την γνωστοποίηση του θανάτου του Δημήτρη Παλάλα, σε ηλικία 68 ετών.

Ο Δημήτρης Παλάλας ήταν ένας από τους πιο σπουδαίους Κύπριους καλαθοσφαιριστές, ο οποίος συνέδεσε το όνομά του με σπουδαίες επιτυχίες της ΑΕΛ.

Φορώντας τη φανέλα με το Νο9 κατέκτησε οκτώ πρωταθλήματα και συγκεκριμένα τις χρονιές 1974, 1978, 1980, 1982, 1983, 1985, 1987, 1988.

Στην ομάδα της Λεμεσού είχε ενταχθεί το 1972 και φορούσε τη φανέλα της μέχρι το 1988 όταν αποσύρθηκε από την ενεργό δράση.

H ανακοίνωση της ΚΟΚ:

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Λούης Δημητρίου, το Διοικητικό Συμβούλιο, ο Γενικός Διευθυντής και το προσωπικό της Ομοσπονδίας εκφράζουν τη βαθύτατη θλίψη τους για τον θάνατο του Δημήτρη Παλάλα, μιας από τις σημαντικότερες μορφές που υπηρέτησαν την κυπριακή καλαθόσφαιρα από πολλές διαφορετικές θέσεις.

Ο Δημήτρης Παλάλας γεννήθηκε στη Λεμεσό στις 26 Απριλίου 1958 και συνέδεσε το όνομά του με μία ολόκληρη εποχή του κυπριακού μπάσκετ και ιδιαίτερα με την ΑΕΛ. Από πολύ νεαρή ηλικία εντάχθηκε στις τάξεις της λεμεσιανής ομάδας, ενώ από την αγωνιστική περίοδο 1973-74 άρχισε να αποτελεί μέλος της πρώτης ομάδας, παραμένοντας στην ενεργό δράση μέχρι το 1988.

Υπήρξε βασικό στέλεχος της μεγάλης ΑΕΛ των δεκαετιών του 1970 και του 1980, κατακτώντας σειρά τίτλων και γράφοντας το όνομά του στην ιστορία του σωματείου και της κυπριακής καλαθόσφαιρας. Ο ίδιος είχε αναφέρει ότι ολοκλήρωσε την καριέρα του έχοντας κατακτήσει 14 τίτλους, ενώ μετρά οκτώ κατακτήσεις πρωταθλημάτων με την ΑΕΛ, από το 1974 μέχρι και το 1988.

Η αγωνιστική του αξία είχε αναγνωριστεί ήδη από τα πρώτα χρόνια της καριέρας του. Το 1979 αναδείχθηκε κορυφαίος καλαθοσφαιριστής στο πλαίσιο των βραβεύσεων της Ένωσης Αθλητικογράφων Κύπρου, έχοντας ξεχωρίσει με την απόδοσή του και ως πρώτος σκόρερ του παγκύπριου πρωταθλήματος.

Η προσφορά του, ωστόσο, δεν περιορίστηκε μέσα στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου. Μετά το τέλος της αγωνιστικής του σταδιοδρομίας συνέχισε να υπηρετεί το άθλημα ως προπονητής και διοικητικός παράγοντας. Υπήρξε ο πρώτος προπονητής της γυναικείας ομάδας καλαθόσφαιρας της ΑΕΛ, συμβάλλοντας στην ανάπτυξή της και οδηγώντας την στην κατάκτηση του πρώτου της πρωταθλήματος. Παράλληλα, υπηρέτησε την ΑΕΛ και από το Διοικητικό της Συμβούλιο.

Η διαδρομή του στην κυπριακή καλαθόσφαιρα τον έφερε και στα διοικητικά της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, στην οποία διετέλεσε Αντιπρόεδρος, συνεχίζοντας να προσφέρει με την εμπειρία και τις γνώσεις που είχε αποκτήσει μέσα από δεκαετίες παρουσίας στο άθλημα.

Ο Δημήτρης Παλάλας ανήκε σε μία γενιά ανθρώπων που συνέβαλαν καθοριστικά στη διαμόρφωση και την εξέλιξη της κυπριακής καλαθόσφαιρας. Ως αθλητής, προπονητής και παράγοντας άφησε το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα, υπηρετώντας το άθλημα που αγάπησε για πολλές δεκαετίες.

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης εκφράζει τα ειλικρινή και θερμά της συλλυπητήρια στην οικογένεια, στους οικείους του εκλιπόντος, καθώς και σε ολόκληρη την οικογένεια της ΑΕΛ.

Αιωνία του η μνήμη.