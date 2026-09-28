Η συγκινητική ανάρτηση της ΑΕΛ για την απώλεια του Δημήτρη Παλάλα

Ανακοίνωση εξέδωσε η μπασκετική ΑΕΛ αποχαιρετώντας τον πατριάρχη της, Δημήτρη Παλάλα, ο οποίος έφυγε σήμερα, 28 Σεπτεμβρίου 2026, από τη ζωή.

Η ανακοίνωση των γαλαζοκιτρίνων:

«Καλό ταξίδι, Δημήτρη Παλάλα

Η οικογένεια της TRIA EKA AEL BC αποχαιρετά με βαθιά θλίψη μία από τις σπουδαιότερες μορφές στην ιστορία της ΑΕΛ και της κυπριακής καλαθόσφαιρας, τον Δημήτρη Παλάλα, ο οποίος έφυγε σήμερα από τη ζωή.

Ο Δημήτρης Παλάλας δεν υπήρξε απλώς ένας μεγάλος καλαθοσφαιριστής της ΑΕΛ. Υπήρξε ένας άνθρωπος που αφιέρωσε ένα μεγάλο μέρος της ζωής του στη Βασίλισσα και στο κυπριακό μπάσκετ, υπηρετώντας το από κάθε θέση.

Γεννημένος στη Λεμεσό στις 26 Απριλίου 1958, εντάχθηκε στις τάξεις της ΑΕΛ το 1970, σε ηλικία μόλις 12 ετών. Τη σεζόν 1973-74 έκανε τα πρώτα του βήματα στην ανδρική ομάδα, συμμετέχοντας στην πρώτη κατάκτηση πρωταθλήματος στην ιστορία της ΑΕΛ, και από την επόμενη χρονιά καθιερώθηκε ως ένα από τα βασικά στελέχη της ομάδας. Παρέμεινε στην ΑΕΛ μέχρι το 1988, ολοκληρώνοντας μια σπουδαία αγωνιστική διαδρομή με 14 κατακτήσεις τίτλων.

Η ποιότητα και η προσωπικότητά του ξεχώρισαν σε ολόκληρη την Κύπρο. Το 1979 αναδείχθηκε κορυφαίος καλαθοσφαιριστής από την Ένωση Αθλητικογράφων Κύπρου, έχοντας παράλληλα αναδειχθεί πρώτος σκόρερ του παγκύπριου πρωταθλήματος.

Η προσφορά του, όμως, δεν σταμάτησε όταν άφησε τα παρκέ ως αθλητής. Συνέχισε να υπηρετεί την ΑΕΛ και την καλαθόσφαιρα ως προπονητής και παράγοντας. Υπήρξε ο πρώτος προπονητής της γυναικείας ομάδας της ΑΕΛ και είχε τη χαρά να οδηγήσει τη Βασίλισσα στην κατάκτηση του πρώτου της πρωταθλήματος. Υπηρέτησε επίσης στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΕΛ, ενώ η προσφορά και η γνώση του για το άθλημα τον οδήγησαν μέχρι τη θέση του Αντιπροέδρου της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης.

Για την ΑΕΛ, ο Δημήτρης Παλάλας ήταν κάτι περισσότερο από ένας αθλητής, ένας προπονητής ή ένας παράγοντας. Ήταν κομμάτι της ιστορίας της. Ένας άνθρωπος που έζησε τη μεγάλη πορεία της καλαθοσφαιρικής ΑΕΛ, συνέβαλε στις επιτυχίες της και άφησε το δικό του ανεξίτηλο αποτύπωμα στις επόμενες γενιές.

Η προσφορά του στο κυπριακό μπάσκετ ξεπέρασε τα όρια του Σωματείου μας και το όνομά του δικαίως συγκαταλέγεται ανάμεσα σε εκείνα που σημάδεψαν την εξέλιξη της κυπριακής καλαθόσφαιρας. Ο Δημήτρης Παλάλας θεωρείται ως ένας από τους «Πατριάρχες» του κυπριακού μπάσκετ.

Η TRIA EKA AEL BC εκφράζει τα ειλικρινή και βαθύτατα συλλυπητήριά της στην οικογένεια, στους οικείους και στους ανθρώπους που τον αγάπησαν».