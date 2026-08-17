Στην εντατική νεαρός παίκτης της Κάλιαρι

Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου του Σάσαρι, στη Σαρδηνία, νοσηλεύεται ο νεαρός ποδοσφαιριστής της Κάλιαρι, Γιαέλ Τρεπί, ο οποίος κινδύνεψε με πνιγμό σε πισίνα, την Κυριακή 16/8. Την είδηση επιβεβαίωσε ο ιταλικός σύλλογος, ζητώντας σεβασμό στην ιδιωτική ζωή του 20χρονου Γάλλου παίκτη και προσθέτοντας ότι παραμένει σε συνεχή επικοινωνία με τους θεράποντες ιατρούς και την οικογένειά του.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της εφημερίδας "La Repubblica", το περιστατικό συνέβη την Κυριακή σε πισίνα στο Πόρτο Τσέρβο, στη βόρεια Σαρδηνία. Ο Τρεπί ανασύρθηκε γρήγορα, είχε όμως εισπνεύσει μεγάλη ποσότητα νερού και έχει τοποθετηθεί σε τεχνητό κώμα.