Βρήκε τα «κουμπιά» ο Παπαδόπουλος

Το βράδυ της Κυριακής (16/08) ο ΑΠΟΕΛ έδωσε το πιο δυνατό τεστ επί κυπριακού εδάφους κόντρα στην Ανόρθωση (3-1) και το πέρασε με… άριστα. Η ομάδα της πρωτεύουσας έδειξε συνδυασμούς, αυτοματισμούς και ομοιογένεια, χαρακτηριστικά τα οποία ανεβάζουν το ηθικό και την αυτοπεποίθηση ενόψει των επίσημων υποχρεώσεων.

Η εικόνα των γαλαζοκιτρίνων «γέννησε» ελπίδες για μια πρωταγωνιστική πορεία. Ταυτόχρονα, οι ποδοσφαιριστές δείχνουν εμπιστοσύνη στον Νίκο Παπαδόπουλο, ο οποίος δεν δίστασε να στείλει μήνυμα με το… καλημέρα, καθώς αναφέρθηκε σε επαγγελματισμό. Ο ίδιος τόνισε πως κάποιοι παίκτες δεν ήταν… βασικοί στο μυαλό του, όμως στην πορεία της προετοιμασίας, η απόδοση τους ήταν τέτοια ώστε να μπουν στην πρώτη γραμμή.

Παράλληλα, ο Ελλαδίτης δεν δίστασε να δώσει χρόνο σε νεαρούς ποδοσφαιριστές, χωρίς να χαλάσει η εικόνα του ΑΠΟΕΛ. Μπορεί η Ανόρθωση να κράτησε μπάλα στο δεύτερο 45λεπτο, απείλησε ελάχιστα, ενώ το γκολ της «Κυρίας» προήλθε από στατική φάση.