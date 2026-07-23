Πρώτη και αήττητη στα ημιτελικά η Εθνική Νεανίδων

Την πρώτη θέση του ομίλου εξασφάλισε η Εθνική Νεανίδων, η οποία επικράτησε της Μάλτας με 65-53 στον δεύτερο αγώνα της για το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Γ' Κατηγορίας στην Πέγια του Κοσόβου.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ολοκλήρωσε αήττητο τη φάση των ομίλων, έχοντας προηγουμένως νικήσει την Αλβανία με 75-63, και συνεχίζει στα ημιτελικά της διοργάνωσης από την πρώτη θέση.

Η Μάλτα μπήκε καλύτερα στην αναμέτρηση και προηγήθηκε με 10-2 στα πρώτα λεπτά. Η Κύπρος προσπάθησε να μειώσει με τις Εμμέλια Σιάμισιη, Νεφέλη Γενναρή και Αλεξάνδρα Λιακοπούλου, όμως η αντίπαλος διατήρησε τον έλεγχο και έκλεισε την πρώτη περίοδο μπροστά με 19-11.

Η εικόνα του αγώνα άλλαξε πλήρως στο δεύτερο δεκάλεπτο. Η Κατερίνα Σιακαλλή έδωσε σημαντικές λύσεις από την περιφέρεια, ενώ η Ισαμπέλ Χατζηχριστοδούλου συνέβαλε καθοριστικά κοντά στο καλάθι. Η Εθνική μας ανέτρεψε το σκορ, σημειώνοντας 26 πόντους στην περίοδο, και πήγε στα αποδυτήρια με προβάδισμα 37-30.

Η Κύπρος συνέχισε στον ίδιο ρυθμό μετά την ανάπαυλα. Με καλή αμυντική λειτουργία περιόρισε τη Μάλτα στους εννέα πόντους στην τρίτη περίοδο, ενώ στην επίθεση βρήκε λύσεις από τις Σιακαλλή, Λιακοπούλου, Σιάμισιη και Εριέττα Κλουδά. Η διαφορά ανέβηκε στους 14 πόντους, με το σκορ στο τέλος του δεκαλέπτου να είναι 53-39.

Η Μάλτα προσπάθησε να επιστρέψει στην τελευταία περίοδο και μείωσε στους οκτώ πόντους, 58-50. Η Εθνική μας, όμως, διατήρησε την ψυχραιμία της. Η Σιάμισιη πέτυχε σημαντικό τρίποντο και η Χατζηχριστοδούλου πρόσθεσε καθοριστικούς πόντους, με την Κύπρο να φθάνει στη νίκη με 65-53.

Πρώτη σκόρερ της Εθνικής ήταν η Κατερίνα Σιακαλλή με 20 πόντους και τέσσερα τρίποντα, ενώ μάζεψε και δέκα ριμπάουντ. Από 13 πόντους σημείωσαν η Εμμέλια Σιάμισιη και η Ισαμπέλ Χατζηχριστοδούλου, ενώ η Αλεξάνδρα Λιακοπούλου πρόσθεσε δέκα πόντους.

Δεκάλεπτα: 11-19, 37-30, 53-39, 65-53.

Κύπρος (Άνθια Παπαδούρη): Κουκούρη, Σιακαλλή 20 (4), Κουνούνη, Λιακοπούλου 10, Νικολάου, Κυπριανού, Σιηπίλλη 4, Σιάμισιη 13 (1), Γενναρή 2, Κλουδά 3 (1), Χατζηχριστοδούλου 13 (1).