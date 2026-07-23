ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πρώτη και αήττητη στα ημιτελικά η Εθνική Νεανίδων

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Πρώτη και αήττητη στα ημιτελικά η Εθνική Νεανίδων

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ολοκλήρωσε αήττητο τη φάση των ομίλων, έχοντας προηγουμένως νικήσει την Αλβανία με 75-63, και συνεχίζει στα ημιτελικά της διοργάνωσης από την πρώτη θέση.

Την πρώτη θέση του ομίλου εξασφάλισε η Εθνική Νεανίδων, η οποία επικράτησε της Μάλτας με 65-53 στον δεύτερο αγώνα της για το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Γ' Κατηγορίας στην Πέγια του Κοσόβου.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ολοκλήρωσε αήττητο τη φάση των ομίλων, έχοντας προηγουμένως νικήσει την Αλβανία με 75-63, και συνεχίζει στα ημιτελικά της διοργάνωσης από την πρώτη θέση.

Η Μάλτα μπήκε καλύτερα στην αναμέτρηση και προηγήθηκε με 10-2 στα πρώτα λεπτά. Η Κύπρος προσπάθησε να μειώσει με τις Εμμέλια Σιάμισιη, Νεφέλη Γενναρή και Αλεξάνδρα Λιακοπούλου, όμως η αντίπαλος διατήρησε τον έλεγχο και έκλεισε την πρώτη περίοδο μπροστά με 19-11.

Η εικόνα του αγώνα άλλαξε πλήρως στο δεύτερο δεκάλεπτο. Η Κατερίνα Σιακαλλή έδωσε σημαντικές λύσεις από την περιφέρεια, ενώ η Ισαμπέλ Χατζηχριστοδούλου συνέβαλε καθοριστικά κοντά στο καλάθι. Η Εθνική μας ανέτρεψε το σκορ, σημειώνοντας 26 πόντους στην περίοδο, και πήγε στα αποδυτήρια με προβάδισμα 37-30.

Η Κύπρος συνέχισε στον ίδιο ρυθμό μετά την ανάπαυλα. Με καλή αμυντική λειτουργία περιόρισε τη Μάλτα στους εννέα πόντους στην τρίτη περίοδο, ενώ στην επίθεση βρήκε λύσεις από τις Σιακαλλή, Λιακοπούλου, Σιάμισιη και Εριέττα Κλουδά. Η διαφορά ανέβηκε στους 14 πόντους, με το σκορ στο τέλος του δεκαλέπτου να είναι 53-39.

Η Μάλτα προσπάθησε να επιστρέψει στην τελευταία περίοδο και μείωσε στους οκτώ πόντους, 58-50. Η Εθνική μας, όμως, διατήρησε την ψυχραιμία της. Η Σιάμισιη πέτυχε σημαντικό τρίποντο και η Χατζηχριστοδούλου πρόσθεσε καθοριστικούς πόντους, με την Κύπρο να φθάνει στη νίκη με 65-53.

Πρώτη σκόρερ της Εθνικής ήταν η Κατερίνα Σιακαλλή με 20 πόντους και τέσσερα τρίποντα, ενώ μάζεψε και δέκα ριμπάουντ. Από 13 πόντους σημείωσαν η Εμμέλια Σιάμισιη και η Ισαμπέλ Χατζηχριστοδούλου, ενώ η Αλεξάνδρα Λιακοπούλου πρόσθεσε δέκα πόντους.

Δεκάλεπτα: 11-19, 37-30, 53-39, 65-53.

Κύπρος (Άνθια Παπαδούρη): Κουκούρη, Σιακαλλή 20 (4), Κουνούνη, Λιακοπούλου 10, Νικολάου, Κυπριανού, Σιηπίλλη 4, Σιάμισιη 13 (1), Γενναρή 2, Κλουδά 3 (1), Χατζηχριστοδούλου 13 (1).

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑΚυπρος

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ασίστ ο Παυλίδης στην ήττα-έκπληξη της Μπενφίκα - Αποτελέσματα Εuropa League

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Οι δύο «μαχαιριές» που έφεραν την ήττα της Πάφου

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

«Λύγισε» στο Σπλίτ και έχει ένα βουνό να ανέβει στο Κολόσσι η Πάφος FC

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Ρήξη έσω πλαγίου στο γόνατο ο Ντε Γιονγκ - Δεν θα μπει στο χειρουργείο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πέρασε με διπλό από το Πακς ο Παναθηναϊκός και πήρε προβάδισμα πρόκρισης

Ελλάδα

|

Category image

ΑΕΚ, γκολ νωρίς!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Λοσάδα: «Θέλουμε η νίκη να γίνει συνήθεια»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ανατροπή και «ποδαρικό» με το… δεξί για τον ΠΑΟΚ

Ελλάδα

|

Category image

Υποχρεωμένος να περιμένει ο Απόλλωνας για... αντίπαλο στον 3ο προκριματικό

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Καμορανέζι «Δεν μου αρέσει να μιλώ για δικαιοσύνη, πάμε να αλλάξουμε τα δεδομένα»

ΑΕΚ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Έτσι ήρθε η ήττα της ΑΕΚ από την Μπεϊτάρ

ΑΕΚ

|

Category image

Όλα στραβά κι ανάποδα για την ΑΕΚ στην «Αρένα»

ΑΕΚ

|

Category image

Η αποστολή του ΑΠΟΕΛ για Ολλανδία

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Το... πάρτι του Απόλλωνα στη Γεωργία

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Επέστρεψε με… κρότο ο Απόλλωνας και άνετος στον επαναληπτικό!

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Διαβαστε ακομη