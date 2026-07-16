Οι αντίπαλοι Κεραυνού και Πετρολίνα ΑΕΚ στο FIBA Europe Cup

Τους αντιπάλους τους στην κανονική περίοδο του FIBA Europe Cup 2026/27 έμαθαν ο Κεραυνός Στροβόλου και η Πετρολίνα ΑΕΚ, μετά την κλήρωση που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 16 Ιουλίου.

Ο Κεραυνός κληρώθηκε στον 4ο όμιλο, όπου θα αντιμετωπίσει τη γερμανική RASTA Vechta, την πολωνική King Szczecin, τη γαλλική SLUC Nancy Basket, τη σλοβακική Nitra Blue Wings και την αυστριακή BC Vienna. Η RASTA Vechta και η BC Vienna θα ενταχθούν στον όμιλο εφόσον δεν προκριθούν από τα προκριματικά του Basketball Champions League.

Στον 5ο όμιλο τοποθετήθηκε η Πετρολίνα ΑΕΚ, η συμμετοχή της οποίας στην κανονική περίοδο του FEC εξαρτάται από την πορεία της στα προκριματικά του Basketball Champions League.

Εφόσον η ομάδα της Λάρνακας δεν καταφέρει να εξασφαλίσει την πρόκριση στο BCL, θα αντιμετωπίσει τη γερμανική Fitness First Würzburg Baskets, την εσθονική Tartu Ülikool Maks & Moorits, τον Ηρακλή Θεσσαλονίκης, την πολωνική Dziki Warszawa και τη MZT Skopje Aerodrom από τη Βόρεια Μακεδονία.

Η Fitness First Würzburg Baskets και η Dziki Warszawa βρίσκονται επίσης στα προκριματικά του Basketball Champions League, με την τελική σύνθεση του ομίλου να οριστικοποιείται μετά την ολοκλήρωση της προκριματικής διαδικασίας.

Το FIBA Europe Cup διεξάγεται φέτος με ανανεωμένη μορφή και 48 ομάδες, οι οποίες χωρίστηκαν σε οκτώ ομίλους των έξι. Κάθε ομάδα θα δώσει δέκα αγώνες στην κανονική περίοδο, πέντε εντός και πέντε εκτός έδρας, αντί για τους έξι αγώνες που ήταν εξασφαλισμένοι στο προηγούμενο σύστημα των ομίλων.

Οι δύο πρώτες ομάδες από κάθε όμιλο θα εξασφαλίσουν την πρόκρισή τους στη δεύτερη φάση της διοργάνωσης.

4ος όμιλος

Κεραυνός Στροβόλου

RASTA Vechta

King Szczecin

SLUC Nancy Basket

Nitra Blue Wings

BC Vienna

5ος όμιλος

Πετρολίνα ΑΕΚ

Fitness First Würzburg Baskets

Tartu Ülikool Maks & Moorits

Ηρακλής Θεσσαλονίκης

Dziki Warszawa

MZT Skopje Aerodrom