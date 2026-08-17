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Η Μίλαν συμφώνησε με Λιλ για Μορέιρα

ΓΗΠΕΔΟ

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Η Μίλαν συμφώνησε με Λιλ για Μορέιρα

Σύμφωνα με την «Gazzetta dello Sport»

Σημαντική μεταγραφική κίνηση με Μορέιρα για τη Μίλαν!

Σύμφωνα με την «Gazzetta dello Sport», οι «ροσονέρι» συμφώνησαν με την Στρασβούργο για ένα ποσό το οποίο μαζί με τα μπόνους αναμένεται να φτάσει τα 48 εκατ. ευρώ, κάνοντας δικό της τον 22χρονο, ο οποίος μπορεί να αγωνιστεί σε όλη την αριστερή πλευρά.

Ρόμα και Λειψία ενδιαφέρθηκαν επίσης για να τον εντάξουν στο ρόστερ τους, όμως ο Μορέιρα καταλήγει στη Μίλαν για να τεθεί στη διάθεση του Ρούμπεν Αμορίμ.

Ξεκίνησε την καριέρα του από τις ακαδημίες της Σταντάρ Λιέγης και στη συνέχεια πέρασε από Μπενφίκα, Τσέλσι και Λιόν, πριν ενταχθεί στο Στρασβούργο πριν από δύο χρόνια.

sport-fm.gr

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