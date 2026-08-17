ΠΑΟΚ για Κωνσταντέλια: «Σε ευχαριστούμε Γιάννη»

Και επίσημα ο Γιάννης Κωνσταντέλιας αποτελεί παρελθόν από τον ΠΑΟΚ.

Ο Δικέφαλος του Βορρά, σχεδόν ταυτόχρονα, με την Ντόρτμουντ ανακοίνωσε τη συμφωνία για την μεταγραφή του νεαρού άσου.

Σε αυτή η ελληνική ομάδα αναφέρει τη συμφωνία με τη γερμανική ομάδα, του εύχεται καλή συνέχεια στην καριέρα του και τον ευχαριστεί για τη μεγάλη προσφορά του.

Επισημαίνει τις μεγάλες στιγμές που έζησε ως παίκτης της ομάδας και κάνει μια αναδρομή από την αρχή της καριέρας του μέχρι και σήμερα…

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ:

Σ’ ευχαριστούμε Γιάννη

H ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει τη συμφωνία της με τη Ντόρτμουντ για τη μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια και του εύχεται κάθε επιτυχία στην Bundesliga και στη συνέχεια της καριέρας του.

Η ιστορία του Κωνσταντέλια με τον Δικέφαλο ξεκίνησε το 2013.

Πέρασε από όλα τα στάδια του PAOK Academy, έκανε ρεκόρ, κατέκτησε τίτλους και μάγεψε με την ποιότητά του σε κάθε ποδοσφαιρικό γήπεδο, μέχρι που τον Ιανουάριο του 2021, σε ένα παιχνίδι κόντρα στον ΟΦΗ, έκανε το όνειρό του πραγματικότητα, παίρνοντας το βάπτισμα του πυρός με την ασπρόμαυρη φανέλα.

Τα τέσσερα τελευταία χρόνια αποτέλεσαν την περίοδο καθιέρωσής του στην πρώτη ομάδα. Αγωνίστηκε σε 190 αγώνες, σκόραρε 44 φορές, έδωσε 26 ασίστ, κατέκτησε ένα Κύπελλο Ελλάδας, αναδείχθηκε MVP της σεζόν 2022-23 από το κοινό του Δικεφάλου και έκανε όλη την Ευρώπη να ασχοληθεί μαζί του.

Οι εμφανίσεις του με τον ΠΑΟΚ του έστρωσαν τον δρόμο προς ένα από τα κορυφαία πρωταθλήματα του κόσμου, την Bundesliga και μια από τις κορυφαίες ομάδες.Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ τις μοναδικές στιγμές που ζήσαμε μαζί, με κορυφαία την κατάκτηση του πρωταθλήματος της σεζόν 2023-24.

Ο αποχωρισμός δεν είναι εύκολος, όμως αποτελεί τη φυσική συνέχεια για ένα ταλέντο σαν τον Γιάννη, που τώρα κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα στην καριέρα του.

Ανδρώθηκες μέσα από την ακαδημία της ομάδας μας και θα είσαι για πάντα μέλος της ασπρόμαυρης οικογένειας!

Καλή τύχη, Γιάννη!

sport-fm.gr