ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΠΑΟΚ για Κωνσταντέλια: «Σε ευχαριστούμε Γιάννη»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

ΠΑΟΚ για Κωνσταντέλια: «Σε ευχαριστούμε Γιάννη»

Ανακοίνωσε την πώληση του

Και επίσημα ο Γιάννης Κωνσταντέλιας αποτελεί παρελθόν από τον ΠΑΟΚ.

Ο Δικέφαλος του Βορρά, σχεδόν ταυτόχρονα, με την Ντόρτμουντ ανακοίνωσε τη συμφωνία για την μεταγραφή του νεαρού άσου.

Σε αυτή η ελληνική ομάδα αναφέρει τη συμφωνία με τη γερμανική ομάδα, του εύχεται καλή συνέχεια στην καριέρα του και τον ευχαριστεί για τη μεγάλη προσφορά του.

Επισημαίνει τις μεγάλες στιγμές που έζησε ως παίκτης της ομάδας και κάνει μια αναδρομή από την αρχή της καριέρας του μέχρι και σήμερα…

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ:

Σ’ ευχαριστούμε Γιάννη

H ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει τη συμφωνία της με τη Ντόρτμουντ για τη μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια και του εύχεται κάθε επιτυχία στην Bundesliga και στη συνέχεια της καριέρας του.

Η ιστορία του Κωνσταντέλια με τον Δικέφαλο ξεκίνησε το 2013.

Πέρασε από όλα τα στάδια του PAOK Academy, έκανε ρεκόρ, κατέκτησε τίτλους και μάγεψε με την ποιότητά του σε κάθε ποδοσφαιρικό γήπεδο, μέχρι που τον Ιανουάριο του 2021, σε ένα παιχνίδι κόντρα στον ΟΦΗ, έκανε το όνειρό του πραγματικότητα, παίρνοντας το βάπτισμα του πυρός με την ασπρόμαυρη φανέλα.

Τα τέσσερα τελευταία χρόνια αποτέλεσαν την περίοδο καθιέρωσής του στην πρώτη ομάδα. Αγωνίστηκε σε 190 αγώνες, σκόραρε 44 φορές, έδωσε 26 ασίστ, κατέκτησε ένα Κύπελλο Ελλάδας, αναδείχθηκε MVP της σεζόν 2022-23 από το κοινό του Δικεφάλου και έκανε όλη την Ευρώπη να ασχοληθεί μαζί του.

Οι εμφανίσεις του με τον ΠΑΟΚ του έστρωσαν τον δρόμο προς ένα από τα κορυφαία πρωταθλήματα του κόσμου, την Bundesliga και μια από τις κορυφαίες ομάδες.Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ τις μοναδικές στιγμές που ζήσαμε μαζί, με κορυφαία την κατάκτηση του πρωταθλήματος της σεζόν 2023-24.

Ο αποχωρισμός δεν είναι εύκολος, όμως αποτελεί τη φυσική συνέχεια για ένα ταλέντο σαν τον Γιάννη, που τώρα κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα στην καριέρα του.

Ανδρώθηκες μέσα από την ακαδημία της ομάδας μας και θα είσαι για πάντα μέλος της ασπρόμαυρης οικογένειας!

Καλή τύχη, Γιάννη!

sport-fm.gr

Κατηγορίες

Super League

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Από τις ακαδημίες της Μπαρτσελόνα, καριέρα στην Ισπανία και τώρα... Λάρνακα

ΑΕΚ

|

Category image

Ακόμη έχει τα φόντα για το απόλυτο!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Γίνεται ερυθρόλευκος ο Κάσερες

Super League

|

Category image

Αλλάζει… λουκ στην επίθεση

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ο ΠΑΟΚ πήρε 17χρονο Έλληνα από τη Ντόρτμουντ

Super League

|

Category image

Προς αποχώρηση από τον ΑΠΟΕΛ ο Ρόσα, με πρόταση από αλλού

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Τεχνικός διευθυντής Ντόρτμουντ: «Παρακολουθούσαμε τον Κωνσταντέλια καιρό, είναι πολύ ταλαντούχος με πλούσια εμπειρία»

Super League

|

Category image

Aποκλείστηκε από το Cincinati Open η Σάκκαρη

Τένις

|

Category image

Mέχρι το 2030 ο Κέρβιν Αριάγκα στην ΑΕΚ

Super League

|

Category image

«Φουντώνει» ο ανταγωνισμός

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Νίκολιτς: «Θα πεθάνουμε στο γήπεδο για την πρόκριση»

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Κύπελλο Ελλάδας: ΑΕΛ και Άρης στη League Phase

Super League

|

Category image

Στην Ιπσουιτς ο Ενσίσο αντί 30 εκατ. ευρώ

Premier League

|

Category image

Πώς η μεταγραφή του Κωνσαντέλια στην Ντόρτμουντ έφερε εμφύλιο στη Λειψία

Άλλα Πρωταθλήματα

|

Category image

Η «FairSquare» ζήτησε από την Επιτροπή της FIFA να βάλει «μπλόκο» στην υποψηφιότητά του Ινφαντίνο

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Διαβαστε ακομη