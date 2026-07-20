Το πρόγραμμα του τουρνουά payabl. «Νεόφυτος Χανδριώτης»

Η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει για το κορυφαίο αθλητικό γεγονός που θα γίνει φέτος στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Στάδιο «Τάσσος Παπαδόπουλος – Ελευθερία» θα φιλοξενήσει το διεθνές τουρνουά payabl. «Νεόφυτος Χανδριώτης», με τη συμμετοχή τεσσάρων ιστορικών ομάδων που υπόσχονται θέαμα υψηλού επιπέδου.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιώς, ο οποίος θα δώσει στο κυπριακό κοινό την ευκαιρία να απολαύσει από κοντά την κορυφαία ομάδα της Ευρώπης.

Εξίσου μεγάλο είναι το ενδιαφέρον για την παρουσία του Άρη Θεσσαλονίκης, ο οποίος ανοίγει ένα νέο, φιλόδοξο κεφάλαιο με τον σπουδαίο Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο. Οι Θεσσαλονικείς θα τεθούν αντιμέτωποι με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ και τον Ερυθρό Αστέρα, σε δύο παιχνίδια που αναμένεται να προσφέρουν έντονες συγκινήσεις.

Το τουρνουά δεν περιορίζεται μόνο στο αγωνιστικό κομμάτι, με τις αναμετρήσεις ψηλού επιπέδου, καθώς την Παρασκευή στις 19:45 θα πραγματοποιηθεί και αγώνας καλαθοσφαίρισης με αμαξίδιο, μια ξεχωριστή στιγμή που αναδεικνύει τις αξίες της ισότητας, της συμπερίληψης και της δύναμης του αθλητισμού.

Πρόγραμμα αγώνων

Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2026

🏀 18:00 Άρης Θεσσαλονίκης – Μακάμπι Τελ Αβίβ

♿ 19:45 Αγώνας Καλαθοσφαίρισης με Αμαξίδιο

🏀 21:00 Ολυμπιακός Πειραιώς – Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου

Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου 2026

🏀 15:45 Άρης Θεσσαλονίκης – Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου

🏀 18:00 Ολυμπιακός Πειραιώς – Μακάμπι Τελ Αβίβ

Το payabl. «Νεόφυτος Χανδριώτης» αποτελεί πλέον θεσμό για το ευρωπαϊκό μπάσκετ και κάθε χρόνο προσελκύει ομάδες κορυφαίου επιπέδου, δίνοντας στους φιλάθλους την ευκαιρία να ζήσουν από κοντά ατμόσφαιρα Ευρωλίγκας πριν από την έναρξη της νέας σεζόν.

Δύο ημέρες, τέσσερις σπουδαίες ομάδες, σπουδαίες αναμετρήσεις και αμέτρητες μπασκετικές στιγμές. Το ραντεβού δίνεται στο «Τάσσος Παπαδόπουλος – Ελευθερία».

Πάρε τώρα θέση στην κερκίδα, μέσω του μέσω του soldoutticketbox και γίνετε μέρος μιας μοναδικής μπασκετικής εμπειρίας που θα σας μείνει αξέχαστη. Εισιτήρια διατίθενται επίσης σε όλα τα καταστήματα Stephanis Παγκύπρια.

FB: International Basketball Tournament Cyprus

Instagram: @pneumapromotions

Πληροφορίες: 70003222