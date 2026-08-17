Στην Ντόρτμουντ και επίσημα μέχρι το 2031 ο Κωνσταντέλιας

Ποδοσφαιριστή της Μπορούσια Ντόρτμουντ αποτελεί και επίσημα πλέον ο Γιάννης Κωνσταντέλιας!

Μετά το χθεσινό ταξίδι του στη Γερμανία και την πόλη του Ντόρτμουντ ώστε να ολοκληρωθεί το deal της μεταγραφής του από τον ΠΑΟΚ, ο 23χρονος μεσοεπιθετικός ανακοινώθηκε με κάθε επισημότητα από τους Βεστφαλούς το απόγευμα της Δευτέρας (17/08), υπογράφοντας συμβόλαιο συνεργασίας για τα επόμενα πέντε χρόνια, ήτοι μέχρι το καλοκαίρι του 2031.

Λίγες μόνο ημέρες μετά την απόκτηση του Κωνσταντίνου Καρέτσα, η BVB προσθέτει στο δυναμικό της ακόμη έναν Έλληνα διεθνή άσο, συνθέτοντας ένα εκρηκτικό δίδυμο στη μεσοεπιθετική της γραμμή.

Έτσι λοιπόν, μετά από μια... ποδοσφαιρική ζωή στην οικογένεια του «δικεφάλου του βορρά», ο «Ντέλιας» ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του σε μια από τις παραδοσιακές δυνάμεις της Bundesliga και μια από τις μεγαλύτερες ομάδες του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, ο νεαρός άσος κατέγραψε συνολικά 190 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, μετρώντας παράλληλα 44 γκολ και 26 ασίστ.

Λίγη ώρα μετά την επισημοποίηση της μεταγραφής, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ εξέδωσε σχετική ανακοίνωση ευχαριστώντας τον Κωνσταντέλια για την προσφορά του στον σύλλογο.

sport-fm.gr