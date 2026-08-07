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Oι AntetokounBros και η μπασκετική Ανόρθωση φόρεσαν... βέρες

ΓΗΠΕΔΟ

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Oι AntetokounBros και η μπασκετική Ανόρθωση φόρεσαν... βέρες

«Η οικογένεια Αντετοκούνμπο, μέσα από τη μοναδική της διαδρομή, αποτελεί πρότυπο και πηγή έμπνευσης...».

Η Ανόρθωση ανακοίνωσε συνεργασία με την εταιρεία AntetokounBros και η οποία θα αφορά τον τομέα της αθλητικής ένδυσης.

Η ανακοίνωση της συνεργασίας: «Η Ανόρθωσις Αμμοχώστου Καλαθόσφαιρα με ιδιαίτερη χαρά και περηφάνια ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με την εταιρεία AntetokounBros στον τομέα της αθλητικής ένδυσης. Στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής συνεργασίας, ο Πρόεδρος της ομάδας μας, Κωνσταντίνος Πιερίδης, είχε την ιδιαίτερη χαρά να συναντηθεί με τον Θανάση Αντετοκούνμπο, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας κοινής πορείας που βασίζεται σε κοινές αρχές και αξίες. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Πρόεδρος της ομάδας μας παρέδωσε στον Θανάση Αντετοκούνμπο μία συλλεκτική φανέλα της Ανόρθωσις Αμμοχώστου, με την αναγραφή «ANTETOKOUNBROS» στην πλάτη. 

Μια φανέλα με ιδιαίτερο συμβολισμό, αφιερωμένη στην Αμμόχωστο και στην προσφυγική ιστορία της Ανόρθωσης, ως υπενθύμιση της καταγωγής, της μνήμης και της αδιάκοπης πίστης στην επιστροφή. Η οικογένεια Αντετοκούνμπο, μέσα από τη μοναδική της διαδρομή, αποτελεί πρότυπο και πηγή έμπνευσης για τη νέα γενιά, πρεσβεύοντας τη σκληρή δουλειά, την επιμονή, την αντοχή, την ταπεινότητα, την αξία της οικογένειας και την ουσιαστική προσφορά προς την κοινωνία. Αξίες που βρίσκονται βαθιά ριζωμένες στην ιστορία της Ανόρθωσις Αμμοχώστου και τις οποίες θέλουμε να μεταφέρουμε στις επόμενες γενιές και στα παιδιά των Ακαδημιών μας.

Από τη νέα αγωνιστική περίοδο, οι ομάδες μας θα φορούν με περηφάνια τις δημιουργίες της AntetokounBros, έχοντας πάντα τον Φοίνικα στο στήθος - το διαχρονικό σύμβολο πίστης, αντοχής, ελπίδας και αναγέννησης. Καλωσορίζουμε την οικογένεια Αντετοκούνμπο στην οικογένεια της Ανόρθωσις Αμμοχώστου». 🤍

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