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ΠΑΟΚ: Ανακοίνωσε Εντιαγέ, δανεικός από Σαμσουνσπόρ

ΓΗΠΕΔΟ

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ΠΑΟΚ: Ανακοίνωσε Εντιαγέ, δανεικός από Σαμσουνσπόρ

Θα αρχίσει άμεσα προπονήσεις και θα δηλωθεί για τα playoffs του Conference League απέναντιο στην Μπραν

Παίκτης του ΠΑΟΚ είναι ο Σερίφ Εντιαγέ, καθώς ανακοινώθηκε η απόκτησή του, με τη μορφή δανεισμού από την Σαμσουνσπόρ και οψιόν αγοράς.

Ο Σενεγαλέζος επιθετικός, που παίρνει τη φανέλα με το νούμερο 27, θα πλαισιώσει τον Ανέστη Μύθου στη γραμμή κρούσης της ομάδας παίρνοντας τη θέση του αποχωρήσαντα Γερεμέγεφ. Θα αρχίσει άμεσα προπονήσεις και θα δηλωθεί για τα playoffs του Conference League απέναντιο στην Μπραν.

Ο 30χρονος άσος (1,90μ.) βρίσκεται στον τουρκικό σύλλογο από τον περασμένο Σεπτέμβριο, όταν και η διοίκηση της ομάδας έβγαλε από τα ταμεία της το ποσό των 4 εκατομμυρίων ευρώ για να τον αποκτήσει από τον Ερυθρό Αστέρα.

Κατά τη διάρκεια της περσινής σεζόν, ο έμπειρος άσος μέτρησε συνολικά 29 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας παράλληλα 10 γκολ και 3 ασίστ.

Ο Εντιαγέ είναι διεθνής με την εθνική ομάδα της πατρίδας του, μετρώντας με το εθνόσημο στο στήθος 19 συμμετοχές και 4 γκολ, ενώ, πριν από λίγες εβδομάδες έδωσε το «παρών» στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Βόρειας Αμερικής, δίχως ωστόσο να καταγράψει κάποια συμμετοχή.

Η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την απόκτηση του Παπέ Σερίφ Ντιαγέ από τη Σαμσουνσπόρ με τη μορφή δανεισμού με οψιόν αγοράς. Ο Σενεγαλέζος επιθετικός θα φοράει τη φανέλα με το νούμερο 27.

Ο Pape Cherif Ndiaye γεννήθηκε στις 23 Ιανουαρίου 1996 στο Ντακάρ της Σενεγάλης και ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του διαδρομή από την Grand Yoff FC.Το 2017 έκανε το πρώτο του βήμα στην Ευρώπη, παίρνοντας μεταγραφή για τη βελγική Waasland-Beveren.

Ακολούθησε η μετακίνησή του στην Κροατία και τη HNK Gorica, όπου άρχισε να αποκτά σημαντικότερο ρόλο.

Το 2020 μετακόμισε στην Τουρκία για λογαριασμό της Goztepe, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε στην Κίνα με τη Shanghai Port.

Το 2023 επέστρεψε στην Τουρκία, φορώντας τη φανέλα της Adana Demirspor, με την οποία πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, σημειώνοντας τέσσερα γκολ σε έξι παιχνίδια στα προκριματικά του UEFA Europa Conference League.

Το καλοκαίρι του 2023 άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, καθώς εντάχθηκε στον Ερυθρό Αστέρα. Στο Βελιγράδι εξελίχθηκε σε έναν από τους πρωταγωνιστές της ομάδας, κατακτώντας τρία διαδοχικά πρωταθλήματα Σερβίας και δύο Κύπελλα Σερβίας. Παράλληλα, αγωνίστηκε δύο φορές στη League Phase του UEFA Champions League, βρίσκοντας συνολικά τρεις φορές τον δρόμο προς τα δίχτυα στη διοργάνωση.Ιδιαίτερα παραγωγική ήταν η σεζόν 2024/25, όταν ο Ndiaye σημείωσε 19 γκολ στο πρωτάθλημα, επίδοση που τον ανέδειξε πρώτο σκόρερ της σερβικής SuperLiga. Σε όλες τις διοργανώσεις της συγκεκριμένης αγωνιστικής περιόδου ολοκλήρωσε τη σεζόν με 22 γκολ, αποτελώντας τον πρώτο σκόρερ του Ερυθρού Αστέρα.

Τον Σεπτέμβριο του 2025 συνέχισε την καριέρα του στην Τουρκία, υπογράφοντας στη Samsunspor. Στην πρώτη του σεζόν με την ομάδα κατέγραψε 29 συμμετοχές, 10 γκολ και 3 ασίστ.

Σε διεθνές επίπεδο, ο Cherif Ndiaye αποτελεί μέλος της Εθνικής Σενεγάλης, έχοντας πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του το 2024, ενώ ήταν μέλος της αποστολής του αντιπροσωπευτικού του συγκροτήματος στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026. Έχει συμμετάσχει επίσης στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής, ενώ συνολικά έχει καταγράψει 19 συμμετοχές και 4 γκολ.Με την εμπειρία του από Βέλγιο, Κροατία, Τουρκία, Κίνα και Σερβία, αλλά και τις παραστάσεις του με την Εθνική Σενεγάλης, ο Cherif Ndiaye έρχεται να προσθέσει στον ΠΑΟΚ έναν επιθετικό με σημαντική ευρωπαϊκή εμπειρία και συμμετοχές σε μεγάλες διοργανώσεις.

sport-fm.gr

Κατηγορίες

Super League

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