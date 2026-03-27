Διπλό εξάδας η Ζάλγκιρις

Η Φενέρ (23-11) μπήκε καλύτερα στο παρκέ και πήρε από νωρίς προβάδισμα +8 πόντων. Η Ζάλγκιρις αντέδρασε, πέρασε μπροστά και από τα μέσα της δεύτερης περιόδου μέχρι και το τέλος ήλεγξε τον ρυθμό του παιχνιδιού, βρίσκοντας απάντηση σε κάθε μικρό ξέσπασμα της Φενέρ και εν τέλει έφτασε στη νίκη με 92-82. Ουέιντ Μπόλντγουιν (19π. 4ασ.) και Τέιλεν Χόρτον - Τάκερ (18π. 2ασ.) έκαναν την διαφορά για την Φενέρ, ενώ η Ζάλγκιρις είχε σε μεγάλο βράδυ τους Ντάστιν Σλίβα (18π.) και Σιλβέν Φρανσίσκο (14π. 8ασ.).

Την επόμενη αγωνιστική η Φενέρ θα ταξιδέψει στο Μόναχο για να παίξει με την Μπάγερν (01/04, 20:00). Η Ζάλγκιρις θα υποδεχθεί την Μπαρτσελόνα (02/04, 20:00).

Κόλσον και Μπόλντγουιν τα «έβαζαν» για την Φενέρ, Σλίβα και Μπουτκέβιτσιους απαντούσαν για την Ζάλγκιρις, και οι Λιθουανοί με προβάδισμα στα αποδυτήρια

Οι πρωταθλητές Ευρώπης προηγήθηκαν με 12-4 νωρίς στο ματς, έχοντας τον Κόλσον «καυτό» με 8 πόντους και 3/3 σουτ (2/2τρ.), αλλά και τον Χολ με 4 πόντους και ασίστ. Η Ζάλγκιρις αντέδρασε με συνεχόμενα καλάθια του Τουμπέλις, μειώνοντας σε 12-8 στο 6’. Η ομάδα του Σάρας είχε το πάνω χέρι στο πρώτο δεκάλεπτο, και με το «ξύπνημα» του Μπόλντγουιν, ξέφυγε στο +9 (20-11). Ο Μπουτκέβιτσιους με ένα μικρό τρίποντο ξέσπασμα (2/2τρ.) ενός λεπτού, έριξε την διαφορά στο σουτ (20-17), όμως δεν υπολόγισε στον Σίλβα που πέρασε στο παρκέ, και με ένα δικό του 5-0, οι Τούρκοι άνοιξαν ξανά την απόσταση στο +8 (25-17). Οι Λιθουανοί απάντησαν με το ίδιο νόμισμα (5-0) και έκλεισαν την πρώτη περίοδο πίσω στο σκορ με 25-22.

Οι φιλοξενούμενοι ξεκίνησαν με 4-0 το δεύτερο δεκάλεπτο και συνολικά 9-0 από το τέλος του πρώτου, και πέρασαν μπροστά με 25-26 μετά από καλάθι του Λο. Η ομάδα του Σάρας επανάφερε την τάξη άμεσα με τον Μπόλντγουιν και προσπέρασε εκ νέου (31-28), όμως ο Φρανσίσκο είχε «ζεσταθεί» (5π. 2ασ.), κέρδισε βολές από τον Τάκερ σε προσπάθεια τριών πόντων, ευστόχησε στις δύο και έβαλε την ομάδα του σε θέση οδηγού με 31-32 στο 15’. Οι δυο ομάδες εναλλάσσονταν στο σκορ σε ένα μοτίβο του μία σου και μία μου, μέχρι το σημείο όπου ο Σλίβα με το δεύτερο τρίποντό του στο παιχνίδι, έστειλε τους πράσινους -που ήταν εντυπωσιακοί επιθετικά- (10/17διπ. 5/9τρ.) στο +5 (35-40). Η Φενέρ με βολές του Ντε Κολό μείωσε στο καλάθι (42-44), όμως ο ασταμάτητος Σλίβα με νέο τρίποντο (3/5τρ.), έγραψε το 44-49.

Η Φενέρ με τον Ντε Κολό προσπάθησε να αντιδράσει, η Ζάλγκιρις ήταν απόλυτα συγκεντρωμένη και έφτασε στη νίκη

Με καλάθι του Ράιτ και τρίποντο του Μπουτκέβιτσιους ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο, και την Ζάλγκιρις στο +10 (44-54) για πρώτη φορά στην βραδιά. Κάπου εκεί, ο Χόρτον - Τάκερ κατάλαβε ότι έπρεπε να αναλάβει δράση και με 6 συνεχόμενους πόντους, και σε συνδυασμό με τρίποντο του Κόλσον, η Φενέρ έκανε ένα επιμέρους 9-1, και μείωσε σε 53-55. Η ομάδα του Τόμας Ματσιούλις κρατούσε το προβάδισμα στα χέρια της καθ’ όλη την τρίτη περίοδο και ο Γκος με ένα όμορο καλάθι, έκανε το 56-62 στο 27’. Ο Φρανσίσκο με τρίποντο από τα 8 μέτρα έδωσε αέρα +8 (58-66) στην Ζάλγκιρις, 1’ πριν τελειώσει το τρίτο δεκάλεπτο, όμως η Φενέρ με τέσσερις σερί πόντους του Μπόλντγουιν πλησίασε στους 4 (62-66).

Με καλάθι του Ντε Κολό από τα 4 μέτρα και τρίποντο του Γιάντουνεν, οι Τούρκοι έφεραν το ματς στον πόντο (67-68) στο ξεκίνημα του τέταρτου δεκαλέπτου. Ο Ντε Κολό κέρδισε ένα αμφισβητούμενο αντιαθλητικό φάουλ από τον Φρανσίσκο (32’) μετά από προσπάθεια για τρεις, ευστόχησε στις βολές και έβαλε την ομάδα του μπροστά με 70-68. Η Ζάλγκιρις πήρε ξανά το προβάδισμα (74-75) με βολές του Μπουτκέβιτσιους 6’ πριν από το τέλος του παιχνιδιού. Οι δυο ομάδες επέστρεψαν στο μία σου και μία μου, η Ζάλγκιρις όμως με 2/2 τρίποντα, ένα του Φρανσίσκο και ένα του Γκος, ξέφυγε με +6 (78-84) στο 37’. Ο Ράιτ κέρδισε αντιαθλητικό από τον Μπόλντγουιν σε ένα κρίσιμο σημείο, όμως η Ζάλγκιρις πήρε μόλις έναν πόντο από αυτή την φάση με μία βολη του Ράιτ. Ο Σλίβα πέτυχε τρίποντο - μαχαιριά (82-90) στο 1:45”, και έδωσε καθαρό προβάδισμα νίκης στην ομάδα του.

Τα δεκάλεπτα: 25-22, 44-49, 62-66, 82-92

