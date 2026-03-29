Το μαθηματικό μοντέλο ανέβασε 2ο φαβορί τον Παναθηναϊκό για το αβαντάζ έδρας

Μέχρι πρότινος τον έβλεπαν στη σφαίρα του απίθανου, τώρα όμως;

Ακόμα και τα μαθηματικά μοντέλα καταλαβαίνουν ότι τα δεδομένα άλλαξαν και ο Παναθηναϊκός δίνεται ως δεύτερο φαβορί για την 4η θέση και το αβαντάζ έδρας.

Η κατάσταση στον Παναθηναϊκό AKTOR έχει αλλάξει, με τους «πράσινους» να… πατάνε το γκάζι στο πιο κρίσιμο κομμάτι της σεζόν. Το «τριφύλλι» έχει τέσσερις συνεχόμενες νίκες στην Euroleague (Ζαλγκίρις Κάουνας, Ερυθρός Αστέρας, Ντουμπάι, Μονακό) και πλέον είναι πιθανό να έχει και το πλεονέκτημα έδρας στα play-offs.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το μαθηματικό μοντέλο του «Figurei8ht» η ομάδα του Εργκίν Αταμάν είναι το δεύτερο φαβορί για την κατάκτηση της τέταρτης θέσης. Ο Παναθηναϊκός έχει 25% πιθανότητες, όσες και η Ζαλγκίρις, ενώ φαβορί είναι η Βαλένθια με 36%. Φενερμπαχτσέ (99%), Ολυμπιακός (96%) και Ρεάλ Μαδρίτης (81%) έχουν σχεδόν «κλειδώσει» το πλεονέκτημα έδρας.

Την ίδια ώρα, σημειώνεται πως όποια ομάδα φτάσει τις 23 νίκες θα είναι κατά 99% στην πρώτη εξάδα, ενώ με 22 νίκες θα έχει 43% πιθανότητες. Βαλένθια (71%), Ζαλγκίρις (60%) και Παναθηναϊκός (54%) έχουν τις περισσότερες πιθανότητες να είναι στην 6άδα, με την Μπαρτσελόνα να έχει 39%, την Χάποελ Τελ Αβίβ 34% και την Μονακό 31%.

Τέλος, σχετικά με την πρώτη δεκάδα, με 21 νίκες οι ομάδες θα έχουν 93% πιθανότητες να συμμετέχουν στην post-season, ενώ οι 20 νίκες δεν είναι αρκετές.

