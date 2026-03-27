Πράσινος περίπατος με 100άρα και τέταρτη συνεχόμενη νίκη

Ο Παναθηναϊκός AKTOR είχε εύκολο έργο απέναντι στην -χωρίς Μάικ Τζέιμς και Ντάνιελ Τάις- Μονακό, επικράτησε με 107-97 και έφτασε τις τέσσερις συνεχόμενες νίκες στην EuroLeague.

Την τέταρτη διαδοχική νίκη του στην EuroLeague πανηγύρισε ο Παναθηναϊκός AKTOR. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν εκμεταλλεύτηκε την κούραση και το μικρό ρόστερ της Μονακό, για να την κερδίσει με 107-97 στην 34η αγωνιστική. Το τριφύλλι, κάλυψε έτσι και τη διαφορά των 8 πόντων από την ήττα του πρώτου γύρου κόντρα στην ομάδα του Πριγκιπάτου, κάτι που θα είχε κάνει με μεγαλύτερη άνεση, αν δεν χαλάρωνε τόσο στο φινάλε.

Κάπως έτσι, οι πράσινοι ανέβηκαν στο 20-14 (12-6 εντός και 8-8 εκτός έδρας) και άφησαν τους Μονεγάσκους στο 19-15 (11-5 εντός και 8-10 εκτός έδρας).

Οι απουσίες του Τζέριαν Γκραντ και του Νίκου Ρογκαβόπουλου δεν φάνηκαν σε αυτό το παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό, με τον Τι Τζέι Σορτς, τον Βασίλη Τολιόπουλο και τον Μάριους Γκριγκονίς να βάζουν το λιθαράκι τους στα λεπτά συμμετοχής που πήραν.

Ο MVP

Προϊόν ομαδικής δουλειάς και όχι ατομικού ταλέντου ήταν αυτή η νίκη του Παναθηναϊκού. Ο Ναν είχε 25 πόντους, αλλά με 9/18 σουτ. Σλούκας, Ερνανγκόμεθ, Φαρίντ και Λεσόρ έβαλαν το χεράκι τους ανά διαστήματα, ενώ και η second unit έκανε step-up.

Τα στατιστικά που ξεχώρισαν

Ο Παναθηναϊκός μπήκε στο ματς με 0/10 τρίποντα, μέχρι που ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ έσπασε το ρόδι πίσω από 6.75μ στο 13’22”. Οι πράσινοι έκλεισαν όμως το πρώτο μέρος με 19 πόντους δεύτερης ευκαιρίας από 12 επιθετικά ριμπάουντ.

Ο αγώνας

Εν απουσία του Γκραντ, ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με Σορτς, Ναν, Όσμαν, Χέιζ-Ντέιβις και Λεσόρ. Η πρώτη περίοδος δεν ήταν ιδιαίτερα ποιοτική, αφού οι μεν γηπεδούχοι ήταν άστοχοι (7/14 δίποντα, 0/6 τρίποντα), οι δε φιλοξενούμενοι έκαναν 7 λάθη. Κάπως έτσι προέκυψε το 15-16 στο 10′.

Ο Εργκίν Αταμάν άρχισε να ανακατεύει την τράπουλα, με τον Τολιόπουλο και τον Φαρίντ να δίνουν κάποιες λύσεις επιθετικά. Στα μέσα της δεύτερης περιόδου, οι πράσινοι πήραν ένα προβάδισμα 8 πόντων (36-28) μετά από δύο τρίποντα των Γκριγκόνις και Ναν. Χουάντσο και Σλούκας έγραψαν το 40-30 (16’45”), ενώ στο 20′, ο φωτεινός πίνακας έγραφε 52-35.

Ο επιθετικός ρυθμός του τριφυλλιού έπεσε κάπως μετά την ανάπαυλα (63-51, 25’40”). Δύο τρίποντα του Ναν και 8 μαζεμένοι πόντοι του Σλούκα, έφεραν τον Παναθηναϊκό στο +19 (71-52, 27′).

Διαδικαστικό χαρακτήρα είχε λίγο ή πολύ το υπόλοιπο της αναμέτρησης, με τους πράσινυς να φτάνουν σε μια άνετη νίκη και να συνεχίζουν την προσπάθεια για το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα στην post-season.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Μπελόσεβιτς, Πέρεθ, Κονσταντίνοβς

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 15-16, 52-35, 78-62, 107-97

