ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Εuroleague: Η 4η σερί νίκη του ΠΑΟ που έφερε ικανοποίηση, χαμογέλασε χωρίς να παίξει ο Ολυμπιακός

Μπορεί ακόμη η θέση του να είναι επισφαλής όσον αφορά τα πλέι οφ, όμως ο Παναθηναϊκός άρχισε και... αφηνιάζει και το έδειξε και απέναντι στη Μονακό (100-20). Μία νίκη που ήταν η 4η σερί και μαζί με Ζαλγκίρις και Μπαρτσελόνα έχουν ρεκόρ 20-14.

Οι ήττες όμως της Βαλένθια και της Χάποελ, δίνουν την ευκαιρία να κοιτάζει και για πλεονέκτημα έδρας, παρόλο που έχει δύσκολο πρόγραμμα με τρία σερί εκτός έδρας ματς με Χάποελ, Μπαρτσελόνα και Βαλένθια, πριν κλείσει εντός με την Εφές.

Τα χαστούκια που δέχθηκαν Βαλένθια και Χάποελ, ικανοποίησαν και τον Ολυμπιακό αφού δεν τον πλησίασαν και έτσι χαμογέλασε χωρίς να παίξει. Είχε δώσει το παιχνίδι της 34ης αγωνιστικής με την Παρί, πριν λίγες μέρες μιας και είχε ταξιδέψει στη Γαλλία για το ματς με τη Μονακό.

Κατάταξη

Φενέρμπαχτσε 23-11 Ολυμπιακός 22-12 Ρεάλ Μαδρίτης 22-12 Βαλένθια 21-13 Χάποελ Τελ Αβίβ 20-13 Ζάλγκιρις Κάουνας 20-14 Παναθηναϊκός 20-14 Μπαρτσελόνα 20-14 Ερυθρός Αστέρα 19-15 Μονακό 19-15 Μακάμπι Τελ Αβίβ 17-16 Dubai Basketball 17-17 Αρμάνι Μιλάνο 17-17 Παρτίζαν 14-20 Μπάγερν Μονάχου 14-20 Βίρτους Μπολόνια 13-20 Παρί 12-21 Μπασκόνια 10-24 Αναντολού Εφές 10-24 Βιλερμπάν 8-26

Εκκρεμεί η αναμέτρηση Μακάμπι-Χάποελ για την 30ή αγωνιστική (12/04, 22:15) και το Βίρτους - Παρί (31/03, 21:45) για την 33η αγωνιστική.

Επόμενη αγωνιστική (35η)

Τετάρτη 01/04

20:00 Μπάγερν-Φενέρμπαχτσε

Πέμπτη 02/04

20:00 Ζάλγκιρις-Μπαρτσελόνα

20:00 Χάποελ Τελ Αβίβ-Παναθηναϊκός

21:00 Ερυθρός Αστέρας-Παρτίζαν

21:00 Dubai Basketball-Μονακό

21:45 Παρί-Αρμάνι Μιλάνο

22:00 Μακάμπι Τελ Αβίβ-Αναντολού Εφές

Παρασκευή 03/04

21:00 Βιλερμπάν-Ολυμπιακός

21:30 Βίρτους Μπολόνια-Βαλένθια

21:30 Μπασκόνια-Ρεάλ Μαδρίτης