Αρνούνται να ταξιδέψουν μέσω Κύπρου και στην Παρί ζητούν αναβολή με τη Χάποελ

Επικαλούνται κανονισμό της Euroleague, σύμφωνα με τον οποίο στις «διαβολοβδομάδες», οι ομάδες πρέπει να ταξιδεύουν με απευθείας πτήσεις και να μην ξεπερνούν τα 90 λεπτά ταξιδιού, στην Παρί και ζητούν την αναβολή τους αγώνα τους με τη Χάποελ στο Τελ Αβίβ, προγραμματισμένος για τις 9 Ιανουαρίου, στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής.

Όπως μετέδωσε η "Israel Hayom", στη γαλλική ομάδα είναι ανένδοτοι, εξηγώντας στη Euroleague πως στις 7 Ιανουαρίου, όταν θα πρέπει ν' αναχωρήσει από το Παρίσι η αποστολή της Παρί δεν υπάρχουν απευθείας πτήσεις προς το Ισραήλ, αλλά μόνο μέσω Κύπρου.