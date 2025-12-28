Χωρίς πέντε παίκτες η προπόνηση του Παναθηναϊκού, κλινήρη τρία μέλη του σταφ

Ελαφρώς καλύτερη είναι η κατάσταση στον Παναθηναϊκό, αφού οι απουσίες των παικτών μειώθηκαν από 8 σε 5, δύο μέρες πριν το ματς με το Μαρούσι, που αναβλήθηκε και θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη (30/12, 18:30).

Στην προπόνηση συμμετείχαν ακόμα τρεις πράσινοι σε σχέση με το Σάββατο (27/12), με την κατάσταση με την γρίπη Α να είναι κάπως καλύτερη.

Τα τρία ωστόσο μέλη του σταφ παραμένουν κλινήρη, την ίδια στιγμή που προληπτικά όλα τα άτομα στον «τριφύλλι» λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή.

Υπενθυμίζουμε πως συνολικά 11 μέλη της αποστολής του Παναθηναϊκού (8 παίκτες και 3 μέλη του σταφ) κόλλησαν γρίπη Α με την επιστροφή της ομάδας από το Κάουνας και το ματς με τη Ζαλγκίρις.