Φτιάχνει βαλίτσες για Αναντολού Εφές ο Σέιμπεν Λι
Ήταν θέμα χρόνου να χωρίσουν οι δρόμοι του Ολυμπιακού με τον Σέιμπεν Λι.
Ο Αμερικανός γκαρντ δεν πρόσφερε τ' αναμενόματα στην ομάδα του Πειραιά και με την προσθήκη του Μόντε Μόρις δεν υπάρχει θέση για εκείνον και χρόνος συμμετοχής.
Η Αναντολού Εφές εξέφρασε την επιθυμία να τον κάνει δικό της, μετά τον τραυματισμό του Σέιν Λάρκιν, με τους «ερυθρόλευκους» να μην μπαίνουν εμπόδιο.
Ο Σέιμπεν Λι είχε αγωνιστεί στη Μανίσα και επιστρέφει στην Τουρκία, για να τεθεί υπό την τεχνική καθοδήγηση του Πάμπλο Λάσο.
