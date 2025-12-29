ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας με τον Σέιμπεν Λι

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας με τον Σέιμπεν Λι

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον Σέιμπεν Λι. Ο Αμερικανός γκαρντ δεν πρόσφερε τ' αναμενόματα στην ομάδα του Πειραιά και με την προσθήκη του Μόντε Μόρις δεν υπάρχει θέση για εκείνον και χρόνος συμμετοχής. 

Η Αναντολού Εφές εξέφρασε την επιθυμία να τον κάνει δικό της, μετά τον τραυματισμό του Σέιν Λάρκιν, με τους «ερυθρόλευκους» να μην μπαίνουν εμπόδιο. Ήδη από χθες (28/12) το βράδυ είχε γίνει γνωστή η συμφωνία με την ομάδα της Κωνσταντινούπολης.

Ο Σέιμπεν Λι είχε αγωνιστεί στη Μανίσα και επιστρέφει στην Τουρκία, για να τεθεί υπό την τεχνική καθοδήγηση του Πάμπλο Λάσο.

Στη σχετική ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός αναφέρεται: 

«Οι Πρωταθλητές Ελλάδος ευχαριστούν τον Αμερικανό γκαρντ για την προσφορά του στην ομάδα και του εύχονται καλή συνέχεια στην καριέρα του».

Κατηγορίες

EUROLEAGUE

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Κλείνει το κεφάλαιο Ανόρθωση και ετοιμάζει βαλίτσες για ΑΕΛ ο Παρούτης

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Φλαμένγκο: Ανακοίνωσε τον Φιλίπε Λουίς για δύο χρόνια

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στην Αυστραλία για το United Cup η Σάκκαρη

Τένις

|

Category image

Τραυματίστηκε σε αυτοκινητικό με δύο νεκρούς στη Νιγηρία ο Άντονι Τζόσουα

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Βάζει γερά τις βάσεις από το α΄ ημίχρονο

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Eνημέρωση προς τον κόσμο του ΑΠΟΕΛ για τον αγώνα με την ΕΝΠ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Το Ντουμπάι θα φιλοξενήσει τα Best FIFA Football Awards το 2026

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Βρέθηκε η χρυσή τομή με Αυγουστή στον Απόλλωνα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Serie A (17η αγωνιστική): Η αυλαία του 2025 κλείνει στη Ρώμη

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αρτέτα: «Παρακολουθούμε την αγορά-Χρειαζόμαστε 24-25 παίκτες κι έχουμε πολλούς τραυματίες»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας με τον Σέιμπεν Λι

EUROLEAGUE

|

Category image

«Αιωνία σου η μνήμη, Δάσκαλε»

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Η αγωνιστική δραστηριότητα τού στίβου στο 2025

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Άσχημα τα νέα στον ΑΠΟΕΛ - Tέλος η σεζόν για Πιέρο!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

«Η Κρουζ Αζούλ απέρριψε την προσφορά της Μινέιρο για Γιακουμάκη - Τόσα ζητάει»

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη