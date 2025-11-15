ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Tα έβαλε με τους παίκτες του ο Ομπράντοβιτς: «Δεν σκέφτονται το παιχνίδι, ήταν όλοι στα κινητά τους»

Ο 65χρονος Σέρβος προπονητής είχε και χοντρό επεισόδιο με τον Ταϊρίκ Τζόουνς

Με την ίδια του την ομάδα τα έβαλε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς μετά από την έβδομη φετινή ήττα της Παρτίζαν στη φετινή EuroLeague και την πέμπτη στα τελευταία έξι παιχνίδια.

Η σέρβικη ομάδα έχασε με 88-87 στη Γαλλία από τη Βιλερμπάν, με τον 65χρονο να τα έχει με τους παίκτες του, εναντίον των οποίων ξέσπασε στη συνέντευξη Τύπου μετά το φινάλε του ματς.

Συγκεκριμένα, στις δηλώσεις του είπε χαρακτηριστικά: “Οι παίκτες δεν σκέφτονται το παιχνίδι. Όταν μπήκα στα αποδυτήρια πριν από το ματς, όλοι ήταν στα κινητά τους”.

Μάλιστα, τα νεύρα είχαν αρχίσει από τη διάρκεια του αγώνα, όταν ο Ταϊρίκ Τζόουνς που βρισκόταν εκτός αποστολής με πολιτικά, πήγε να διαμαρτυρηθεί στους διαιτητές, με τον Ομπράντοβιτς να του φωνάζει και να μην δέχεται τη συγγνώμη του Αμερικανού σέντερ όταν κατάλαβε το λάθος του.

 

Πηγή: sport24.gr

 

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑEUROLEAGUE

