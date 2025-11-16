ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Στο Σαν Μαρίνο μεταβαίνει η αποστολή της Εθνικής Ελπίδων

Στο Σαν Μαρίνο μεταβαίνει σήμερα η αποστολή της Εθνικής μας ομάδας των Ελπίδων.

Η ομάδα μας προπονήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στη Λάρνακα και θα συνεχίσει την προετοιμασία της ενόψει του αγώνα της ερχόμενης Τρίτης την Κυριακή στο Σαν Μαρίνο.

Ο αγώνας με το Σαν Μαρίνο εντάσσεται στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του πρώτου ομίλου και η Εθνική μας στοχεύει στην πρώτη της νίκη μετά τις τέσσερις σερί ήττες.

Η εντός έδρας ήττα από το Κόσοβο με βαρύ σκορ μας άφησε στην προτελευταία θέση του ομίλου και στην τελευταία θέση βρίσκεται τον προσεχή μας αντίπαλο, το Σαν Μαρίνο που στον τελευταίο του αγώνα ηττήθηκε στην Ισπανία με 7-0.

Στην αποστολή δεν βρίσκονται τέσσερις ποδοσφαιριστές που συμμετείχαν στην αρχική ενδεκάδα στον αγώνα μας με το Κόσοβο.

Ο Αγγελόπουλος που κλήθηκε στην Εθνική Ανδρών για το φιλικό με την Εσθονία, ο Ζήνωνος που συμπλήρωσε κίτρινες κάρτες και οι τραυματίες Παναγιώτης Κυριάκου και Κωνσταντίνος Βενιζέλου.

Στην αποστολή για το Σαν Μαρίνο συμπεριλήφθηκαν οι ακόλουθοι ποδοσφαιριστές:

Κωνσταντίνος Στυλιανού,  Παντελής Μιχαήλ, Στυλιανός Βρόντης, Λύσανδρος Ανδρέας Παπαστυλιανού, Ανδρέας Αθανασίου, Κωνσταντίνος Παττίχης, Δημητριανός Τζουλίου, Ευαγόρας Χαραλάμπους, Κωνσταντίνος Γιαννακού, Δημήτρης Σολωμού, Συμεών Σολωμού, Ντέιβιντ Τζαμά, Κυριάκος Κυριάκου, Γιώργος Βίκτωρος, Αντρέας Χρίστου, Τίτος Προκοπίου, Σταύρος Γεωργίου, Άγγελος Νεοφύτου, Παναγιώτης Ανδρέου.

Διαβαστε ακομη