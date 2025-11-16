Ο Φεράν Τόρες «έπιασε» Ντι Στέφανο και Ράμος

Η Ισπανία επικράτησε 4-0 της Γεωργίας στην Τιφλίδα, την προτελευταία αγωνιστική των προκριματικών του Μουντιάλ και βρίσκεται... μια ανάσα από την απευθείας πρόκριση στην τελική φάση της διοργάνωσης, την οποία θα χάσει μόνο με «θαύμα», καθώς για να συμβεί κάτι τέτοιο, πρέπει να ηττηθεί με επτά γκολ διαφορά από την Τουρκία, σενάριο που φαντάζει... ουτοπικό.

Ένας από τους κορυφαίους ποδοσφαριστές της «Φούρια Ρόχα», ο Φεράν Τόρες βρήκε δίχτυα απέναντι στη Γεωργία και έφτασε σε ένα ιστορικό επίτευγμα, αν αναλογιστεί κανείς, ότι είναι μόλις 25 ετών.

Με το γκολ αυτό, έφτασε τα 23 με τη φανέλα της Ισπανίας, σε 51 μόλις, συμμετοχές, επίδοση που τον κατατάσσει στην κορυφαία δεκάδα των σκόρερ της εθνικής του ομάδας, ισοφαρίζοντας τους θρυλικούς, Αλφρέδο Ντι Στέφανο και Σέρχιο Ράμος.

Ο Τόρες, μετά τη λήξη αναμέτρησης, μίλησε για το επίτευγμα του, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Προφανώς το ήξερα, το σκέφτηκα πριν από τον αγώνα, είμαι περήφανος να βρίσκομαι ανάμεσα στους 10 κορυφαίους σκόρερ όλων των εποχών για την εθνική μου ομάδα και να στέκομαι ισάξια ανάμεσα σε θρύλους όπως τον Ντι Στέφανο και τον Ράμος. Δεν πρέπει ποτέ να σταματάς να είσαι φιλόδοξος, όνειρο μου να ανέβω παραπάνω σε αυτή τη λίστα».

Δεδομένου και του νεαρού της ηλικίας του, οι πιθανότητες να ανέβει ακόμα ψηλότερα και να πλησιάσει ίσως και την κορυφή της εν λόγω λίστας, είναι μεγάλες, με τον Νταβίντ Βίγια να είναι ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της «Φούρια Ρόχα» με 59 γκολ και την πρώτη τριάδα να κλείνουν οι Ραούλ με 44 και Φερνάντο Τόρες με 38.

