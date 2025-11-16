ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Φεράν Τόρες «έπιασε» Ντι Στέφανο και Ράμος

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ο Φεράν Τόρες «έπιασε» Ντι Στέφανο και Ράμος

Μεγάλο επίτευγμα για τον Φεράν Τόρες, ο οποίος ισοφάρισε τους Αλφρέδο Ντι Στέφανο και Σέρχιο Ράμος, μπαίνοντας στη δεκάδα των κορυφαίων σκόρερ της Ισπανίας.

Η Ισπανία επικράτησε 4-0 της Γεωργίας στην Τιφλίδα, την προτελευταία αγωνιστική των προκριματικών του Μουντιάλ και βρίσκεται... μια ανάσα από την απευθείας πρόκριση στην τελική φάση της διοργάνωσης, την οποία θα χάσει μόνο με «θαύμα», καθώς για να συμβεί κάτι τέτοιο, πρέπει να ηττηθεί με επτά γκολ διαφορά από την Τουρκία, σενάριο που φαντάζει... ουτοπικό.

Ένας από τους κορυφαίους ποδοσφαριστές της «Φούρια Ρόχα», ο Φεράν Τόρες βρήκε δίχτυα απέναντι στη Γεωργία και έφτασε σε ένα ιστορικό επίτευγμα, αν αναλογιστεί κανείς, ότι είναι μόλις 25 ετών.

Με το γκολ αυτό, έφτασε τα 23 με τη φανέλα της Ισπανίας, σε 51 μόλις, συμμετοχές, επίδοση που τον κατατάσσει στην κορυφαία δεκάδα των σκόρερ της εθνικής του ομάδας, ισοφαρίζοντας τους θρυλικούς, Αλφρέδο Ντι Στέφανο και Σέρχιο Ράμος.

Ο Τόρες, μετά τη λήξη αναμέτρησης, μίλησε για το επίτευγμα του, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Προφανώς το ήξερα, το σκέφτηκα πριν από τον αγώνα, είμαι περήφανος να βρίσκομαι ανάμεσα στους 10 κορυφαίους σκόρερ όλων των εποχών για την εθνική μου ομάδα και να στέκομαι ισάξια ανάμεσα σε θρύλους όπως τον Ντι Στέφανο και τον Ράμος. Δεν πρέπει ποτέ να σταματάς να είσαι φιλόδοξος, όνειρο μου να ανέβω παραπάνω σε αυτή τη λίστα».

Δεδομένου και του νεαρού της ηλικίας του, οι πιθανότητες να ανέβει ακόμα ψηλότερα και να πλησιάσει ίσως και την κορυφή της εν λόγω λίστας, είναι μεγάλες, με τον Νταβίντ Βίγια να είναι ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της «Φούρια Ρόχα» με 59 γκολ και την πρώτη τριάδα να κλείνουν οι Ραούλ με 44 και Φερνάντο Τόρες με 38.

athletiko.gr 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Στα τελικά του Μουντιάλ η Νορβηγία, που έκανε νέο... πάρτι απέναντι στην Ιταλία

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τα οφέλη (που δεν έχει η Λάρνακα) από ένα σύγχρονο αθλητικό κέντρο

Απόψεις

|

Category image

Έχει και φιλικό για το φινάλε η Εθνική Κύπρου - Μία νέα κλήση, δύο επιστροφές

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Με... δανεικά για μεταγραφές

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Τέλος και ο Φανκγουέιρο από την Ένωση - Θητεία πέντε παιχνιδιών!

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Στα μπαράζ η Ουκρανία, έγραψε ιστορία η Αγγλία

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Yπάρχει τεράστια διαφορά κι αυτό προβληματίζει

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Κέρδισε και την Ανόρθωση, εφτά στα εφτά για την Πετρολίνα ΑΕΚ

Κύπρος

|

Category image

Κλείδωσε το τελευταίο Μουντιάλ με Μέσι και Ρονάλντο

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Πρώτα ο Κωστή, μετά ο Αυγουστή

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

«Πριν από έξι χρόνια, έζησα τη μεγαλύτερη χαρά μου ως τενίστας»

Τένις

|

Category image

Ο Ρουίθ έδωσε συνέχεια σε ένα εντυπωσιακό ρεκόρ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ξεχώρισε πέρσι, το κάνει και φέτος

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Ξέσπασμα από Βεζένκοφ: «Τη μία είσαι Θεός, την άλλη δεν κάνουν όλοι»

EUROLEAGUE

|

Category image

Πάρτι με εννιά γκολ για την Πορτογαλία, πλέι οφ στο... 90+6' η Ιρλανδία

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη