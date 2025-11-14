Ζητάει την αναβολή του Βίρτους-Μακάμπι η ιταλική αστυνομία

Οι Αρχές της Ιταλίας ζητούν την αναβολή της αναμέτρησης της Βίρτους Μπολόνια με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ που είναι προγραμματισμένη για τις 21 Νοεμβρίου στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Ευρωλίγκας.

Η ιταλική αστυνομία εκτιμά ότι οι έντονες διαμαρτυρίες κατά του Ισραήλ και υπέρ της Παλαιστίνης θέτουν σε κίνδυνο την ομαλή διεξαγωγή του παιχνιδιού και ζητά από τώρα την αναβολή του αγώνα.

Η απόφαση για ενδεχόμενη αναβολή θα παρθεί από την Ευρωλίγκα, η οποία είναι αυτή που θα αποφασίσει αφού η Βίρτους Μπολόνια δεν σκοπεύει να διεξάγει το παιχνίδι χωρίς φιλάθλους στο γήπεδό της.

