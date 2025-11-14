Ζητάει την αναβολή του Βίρτους-Μακάμπι η ιταλική αστυνομία
Η ιταλική αστυνομία ζητάει την αναβολή του παιχνιδιού της Βίρτους Μπολόνια κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, που είναι προγραμματισμένο για τις 21 Νοεμβρίου.
Η ιταλική αστυνομία εκτιμά ότι οι έντονες διαμαρτυρίες κατά του Ισραήλ και υπέρ της Παλαιστίνης θέτουν σε κίνδυνο την ομαλή διεξαγωγή του παιχνιδιού και ζητά από τώρα την αναβολή του αγώνα.
Η απόφαση για ενδεχόμενη αναβολή θα παρθεί από την Ευρωλίγκα, η οποία είναι αυτή που θα αποφασίσει αφού η Βίρτους Μπολόνια δεν σκοπεύει να διεξάγει το παιχνίδι χωρίς φιλάθλους στο γήπεδό της.
