Συγκινεί ο Τεττέη για το ντεμπούτο του με την Εθνική: «Μαμά, τα καταφέραμε!»

Συγκινεί ο Τεττέη για το ντεμπούτο του με την Εθνική: «Μαμά, τα καταφέραμε!»

Με συγκινητική ανάρτησή του στο Instagram, ο Ανδρέας Τεττέη αναφέρθηκε στο ντεμπούτο του με την Εθνική Ελλάδος.

Το βράδυ του Σαββάτου (15/11), ο Ανδρέας Τεττέη πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με την Εθνική Ελλάδος στο «Καραϊσκάκης», στο ματς όπου η γαλανόλευκη επικράτησε με 3-2 της Σκωτίας για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.Ο επιθετικός της Κηφισιάς πέρασε ως αλλαγή στο πρώτο μέρος (43') λόγω τραυματισμού του Βαγγέλη Παυλίδη με τον κόσμο να τον αποθεώνει, και μάλιστα συνδύασε την πρώτη του εμφάνιση με σπουδαία ασίστ, για το 2-0 του Καρέτσα στο 57'.

Ώρες μετά την αναμέτρηση, ο 24χρονος δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα συναισθήματά του, ανεβάζοντας στο Instagram ένα... καρουζέλ φωτογραφιών με μια συγκινητική λεζάντα και ιδιαίτερη μνεία στη μητέρα του.

«Όλη μου τη ζωή ονειρευόμουν και περίμενα αυτή την στιγμή. Τεράστια τιμή και υπερηφάνεια να φοράω τη φανέλα με το εθνόσημο. Μαμά, τα καταφέραμε!»

