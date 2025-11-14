Ρούντι για Φαρίντ: «Τεράστιος παίκτης και φοβερός άνθρωπος»

Μια όμορφη και γεμάτη συναίσθημα στιγμή εκτυλίχθηκε στη Μαδρίτη, λίγο μετά το τέλος της μεγάλης νίκης του Παναθηναϊκού AKTOR με 87-77 απέναντι στη Ρεάλ, για την 11η αγωνιστική της EuroLeague.

Καθώς ο Κένεθ Φαρίντ μιλούσε στη NOVA και την εκπομπή Playmakers, ένας γνώριμος παλιός φίλος έκανε την εμφάνισή του. Ο Ρούντι Φερνάντεθ πλησίασε τον 36χρονο Αμερικανό σέντερ και, χωρίς δεύτερη σκέψη, τον αγκάλιασε θερμά

Οι δυο τους μοιράζονται μια ξεχωριστή στιγμή από το 2012, όταν ο νεαρός τότε Φαρίντ πέτυχε τους πρώτους του πόντους στο NBA με ένα εντυπωσιακό alley-oop κάρφωμα ύστερα από no-look πάσα του Ισπανού, στο ματς των Ντένβερ Νάγκετς απέναντι στους Σακραμέντο Κινγκς.

Μία μέρα αργότερα, ο Ρούντι αποθέωσε τον Αμερικανό ψηλό με εγκωμιαστικά λόγια στο «Χ»: «Ένας τεράστιος παίκτης και φοβερός άνθρωπος, είναι υπέροχο να τον βλέπω!».

Δείτε το ποστάρισμα: