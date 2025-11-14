ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ρούντι για Φαρίντ: «Τεράστιος παίκτης και φοβερός άνθρωπος»

Τον αποθέωσε τόσο ως παίκτη όσο και ως άνθρωπο

Μια όμορφη και γεμάτη συναίσθημα στιγμή εκτυλίχθηκε στη Μαδρίτη, λίγο μετά το τέλος της μεγάλης νίκης του Παναθηναϊκού AKTOR με 87-77 απέναντι στη Ρεάλ, για την 11η αγωνιστική της EuroLeague.

Καθώς ο Κένεθ Φαρίντ μιλούσε στη NOVA και την εκπομπή Playmakers, ένας γνώριμος παλιός φίλος έκανε την εμφάνισή του. Ο Ρούντι Φερνάντεθ πλησίασε τον 36χρονο Αμερικανό σέντερ και, χωρίς δεύτερη σκέψη, τον αγκάλιασε θερμά

Οι δυο τους μοιράζονται μια ξεχωριστή στιγμή από το 2012, όταν ο νεαρός τότε Φαρίντ πέτυχε τους πρώτους του πόντους στο NBA με ένα εντυπωσιακό alley-oop κάρφωμα ύστερα από no-look πάσα του Ισπανού, στο ματς των Ντένβερ Νάγκετς απέναντι στους Σακραμέντο Κινγκς.

Μία μέρα αργότερα, ο Ρούντι αποθέωσε τον Αμερικανό ψηλό με εγκωμιαστικά λόγια στο «Χ»: «Ένας τεράστιος παίκτης και φοβερός άνθρωπος, είναι υπέροχο να τον βλέπω!».

