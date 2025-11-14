Άργησε να μπει στο παιχνίδι ο Ολυμπιακός και δέχθηκε ήττα στο Μιλάνο

Άργησε να... ξυπνήσει και έφυγε ηττημένος από το Μιλάνο ο Ολυμπιακός.

Οι «ερυθρόλευκοι» έμειναν μακριά από τον καλό τους εαυτό για 3,5 περιόδους στο «Unipol Forum» κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο και παρότι έκαναν την αντεπίθεσή τους και διεκδίκησαν στα ίσα τη νίκη στο τελευταίο πεντάλεπτο, τελικά γνώρισε την οριακή ήττα με 88-87, για την 11η αγωνιστική της Ευρωλίγκας.

Το ματς:

Τους Γουόκαπ, Φουρνιέ, Ντόρσεϊ, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ επέλεξε για την αρχική του πεντάδα ο Γιώργος Μπαρτζώκας, μην έχοντας στη διάθεσή του Νιλικίνα, Έβανς, Φαλ και αφήνοντας εκτός δωδεκάδας τους Λαρεντζάκη και Νετζήπογλου. Από την άλλη, ο Πέπε Ποέτα, ο οποίος πήρε τη θέση του ασθενή Μεσίνα στον πάγκο των γηπεδούχων, ξεκίνησε το παιχνίδι με Έλις, Μπρουκς, Μπολμάρο, Ρίτσι και Μπούκερ, έχοντας να διαχειριστεί τις σημαντικές απουσίες των Νίμπο, Σιλντς, ΛεΝτέι, Λορέντζο Μπράουν και Σέστινα.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τον Ντόρσεϊ να μπαίνει ξανά «ζεστός» με πέντε σερί πόντους, όμως «ζεστή» μπήκε και η Αρμάνι, η οποία είχε 5/5 σουτ με 3/3 δίποντα και 2/2 τρίποντα στο πρώτο τρίλεπτο, περνώντας μπροστά με 12-7. Έλις και Μπρουκς έβαλαν τους γηπεδούχους μπροστά με 14-7, όμως ο Ολυμπιακός μάζεψε γρήγορα τη διαφορά, ισοφαρίζοντας με τρίποντο του Φουρνιέ και βολές-δίποντο του Βεζένκοφ. Το σερί των «ερυθρόλευκων» έφτασε μέχρι το 9-0, για να περάσουν μπροστά με 14-16, πριν ο Ρίτσι κάνει με τρίποντό του το 17-16. Ο Γκούντουριτς ευστόχησε και εκείνος από μακριά, με τον Φουρνιέ να απαντά, όμως ο Ολυμπιακός συνέχισε να μην παρουσιάζεται όπως πρέπει αμυντικά, βλέποντας την αντίπαλό του να έχει 5/7 τρίποντα, 6/10 δίποντα και 9 ασίστ για μόλις ένα λάθος, μένοντας πίσω με 27-21.

Ο πρώην «ερυθρόλευκος», Ντάνστον, μπήκε στο παρκέ και έδωσε λύσεις στην Αρμάνι, ενώ ο Γουόρντ πήρε με επιτυχία συνεχόμενες επιθέσεις του Ολυμπιακού, για το 31-25, όμως ο Ντάνστον έφτασε τους 10 προσωπικούς πόντους, βάζοντας τους γηπεδούχους για πρώτη φορά στο +10 (37-27). Ο Ντόρσεϊ έδωσε υπέροχη ασίστ στον Πίτερς για το 37-31, ο Μπούκερ έβαλε το έκτο τρίποντο (6/10) της Αρμάνι για το 40-31, ενώ ο Ολυμπιακός βελτίωσε την αμυντική του λειτουργία και έφτιαξε σερί 9-0, για να πλησιάσει σε «απόσταση βολής» (42-40). Ο Γκούντουριτς έβαλε το πρώτο του δίποντο για το 44-40, ο Πίτερς με τρελό του τρίποντο από τα 10 μέτρα μείωσε σε 44-43, όμως μετά από ένα χαμένο επιθετικό ριμπάουντ, ο Μπρουκς ευστόχησε για τρεις, διαμορφώνοντας το 47-43 του πρώτου ημιχρόνου.

Η τρίτη περίοδος ξεκίνησε με τον Μπούκερ να ευστοχεί στο τρίτο του τρίποντο και με τον Φουρνιέ να απαντά για το δικό του 3/3 από μακριά και το 50-46, πριν ο Έλις με καλάθι-φάουλ βάλει τους γηπεδούχους στο +6 (53-47). Ο Ολυμπιακός έχασε ξανά τον ρυθμό του στις δύο πλευρές του παρκέ, με τους γηπεδούχους να ξεφεύγουν με 58-47 χάρη σε καλάθι του Μπρουκς και τρίποντο του Μπολμάρο σε αιφνιδιασμό, ενώ ένα τρίποντο του Μπρουκς έβαλε την Αρμάνι για πρώτη φορά στο +13 (61-48). Ο Μπρουκς που έφτασε τους 15 προσωπικούς πόντους και ο Γκούντουριτς με λέι απ σε αιφνιδιασμό έκαναν το 65-50, ενώ ο Πίτερς δήλωσε ξανά «παρών με συνεχόμενα καλάθια του, μειώνοντας σε 65-54, πριν ο Ντόρσεϊ κάνει μονοψήφια τη διαφορά με δύο βολές του και ο Μπολμάρο διαμορφώσει το 67-56 του τρίτου δεκαλέπτου.

Η τέταρτη περίοδος ξεκίνησε με τον Ντόρσεϊ να δίνει ξανά επιθετικές λύσεις επιθετικά στον Ολυμπιακό, μειώνοντας σε 67-60 με συνεχόμενα καλάθια του. Ο Μάνιον με ένα τρελό του τρίποντο στη λήξη του χρόνου επίθεσης έκανε το 70-60 και ο Τονούτ με καλάθι-φάουλ διατήρησε την Αρμάνι στο +10 (73-63), ενώ ο Πίτερς με νέο μεγάλο τρίποντό του, έφτασε τους 18 και μείωσε σε 73-66. Ο Μπούκερ έκανε το 75-66, αλλά ακολούθησε ένα σερί 6-0 του Ολυμπιακού με Γουόρντ και Ντόρσεϊ, για το 75-72. Ο Έλις με δύο μεγάλα του τρίποντα έκανε το 81-74 και ο Μπολμάρο με λέι απ έβαλε ξανά την Αρμάνι στο +9 (83-74), πριν οι Πίτερς και Ντόρσεϊ ευστοχήσουν σε τρίποντα για το 83-80! Ο Έλις έβαλε μία βολή για το 84-80, ο Πίτερς μετά από διαδοχικά επιθετικά ριμπάουντ το 84-82, ο Έλις σκόραρε ξανά για το 86-82, πριν ο Πίτερς ευστοχήσει ξανά σε μακρινό δίποντο, για το 86-84. Με 13,9’’ για το τέλος, ο Γκούντουριτς έβαλε μία και έχασε μία βολή για το 87-84, ο Βεζένκοφ αστόχησε σε τρίποντο ισοφάρισης και ο Τονούτ έβαλε μία βολή, πριν ο Ντόρσεϊ μειώσει για το τελικό 88-87.

Τα δεκάλεπτα: 27-21, 47-43, 67-56, 88-87

Πηγή: sport-fm.gr