Χωρίς Γουόκαπ ο Ολυμπιακός, εξαιρετικά αμφίβολος ο Φουρνιέ - Το ιατρικό δελτίο της EuroLeague

Με πολλές απουσίες θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός απέναντι στην Dubai BC. Πέραν των γνωστών προβλημάτων του Κίναν Έβανς, του Μουσταφά Φαλ και του Σακίλ ΜακΚίσικ, ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν θα έχει στη διάθεσή του απέναντι στην ομάδα των ΗΑΕ τον Τόμας Γουόκαπ. Ο έμπειρος γκαρντ έχει αιμάτωμα στον γλουτό και θα απουσιάσει 2-3 περίπου εβδομάδες. Από εκεί και πέρα, την τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή του Εβάν Φουρνιέ. Ο Γάλλος έχει θέμα στον αστράγαλο και δεν προπονήθηκε την Πέμπτη. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δήλωσε στη media day ότι μοιάζει δύσκολο να αγωνιστεί. Αντίθετα, ο Φρανκ Νιλικίνα αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο του στη EuroLeague με τη φανέλα του Ολυμπιακού.

Προβλήματα, όμως, αντιμετωπίζει και η Dubai BC. Ο Γιούριτσα Γκόλεματς δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Τζάναν Μούσα, Αλέκσα Αβράμοβιτς και Μαμ Τζαϊτέ που έχουν σοβαρούς τραυματισμούς. Ο Νέιτ Μέισονς και ο Σερτάτς Σανλί είναι αμφίβολοι.

Το ιατρικό δελτίο των υπόλοιπων αγώνων

Φενέρμπαχτσε - Ερυθρός Αστέρας

Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Ζίλσον Μπάνγκο που υπέστη ρήξη χιαστού, τον Σκότι Γουίλμπεκιν και τον Άρτουρς Ζάγκαρς. Ο Μπράντον Μπόστον Τζούνιορ τραυματίστηκε στο ματς της Φενέρ με τη Ζαλγκίρις την προηγούμενη αγωνιστική ενώ ο Αρμάντο Μπέικοτ αποχώρησε τραυματίας από τον αγώνα πρωταθλήματος με την Πετκίμ Σπορ. Πλήθος προβλημάτος έχει ο Ερυθρός Αστέρας. Η ομάδα της Σερβίας, που ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας της με τον Γιάννη Σφαιρόπουλο, δεν θα έχει στη διάθεσή της τους Τζέισιελ Ριβέρο, Αϊζέια Κάνααν, Ντεβόντε Γκρέιαμ, Όγκνιεν Ντόμπριτς, Τζόελ Μπολομπόι και Ούρος Πλάβσιτς. Ο Ντονάτας Μοτεγιούνας, που αποκτήθηκε από τη Μονακό ως δανεικός και ο Γιάγκο ντος Σάντος αναμένεται να αγωνιστούν.

Μπάγερν - Ζαλγκίρις Κάουνας

Την τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή του Γουέινιεν Γκάμπριελ στην αναμέτρηση της Μπάγερν Μονάχου με τη Ζαλγκίρις. Ο σέντερ της γερμανικής ομάδας δεν αγωνίστηκε στον αγώνα με τους Τάουερς Αμβούργου για την τρίτη αγωνιστική του εγχώριου πρωταθλήματος. Αμφίβολος είναι ο Αλέκσα Ραντάνοβ ενώ ο Γκόρντον Χέρμπερτ δεν υπολογίζει τον Ρόκας Γιοκουμπάιτις, τον Γιοχάνες Βόιτμαν και τον Έλιας Χάρις. Μοναδική απουσία για την ομάδα του Τόμας Ματσιούλις είναι ο Ντοβίντας Γκιεντράιτις.

Μπαρτσελόνα - Βαλένθια

Η απουσία του Νίκολας Λαπροβίτολα πονοκεφαλιάζει τον Χουάν Πεναγόρια εν όψει της αναμέτρησης της Μπαρτσελόνα με τη Βαλένθια. Ο Αργεντινός τραυματίστηκε στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό για τη δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague και θα λείψει τρεις εβδομάδες. Ο Χουάν Νούνιεζ θα απουσιάσει μεγάλο χρονικό διάστημα λόγω προβλήματος στο γόνατο. Για τη Βαλένθια, οι Τσάμπι Λόπεθ-Αροστέγκι και Ζαν Μοντέρο θα χάσουν το ισπανικό ντέρμπι, ενώ οι Σέρχιο Ντε Λαρέα και Γιανκούμπα Σίμα είναι αμφίβολοι για το παιχνίδι.

